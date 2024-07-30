衛福部修訂家外安置原則「以轄內為主」　跨縣市須建立合作機制

▲衛福部社家署修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

衛福部社家署修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，其中一款建議使用居托人員安置「以轄內安置個案為主」，若各地方政府因資源不足或其他因素，須使用其它縣市資源，則應建立相關合作機制或制度「切勿由主責社工直接將個案跨轄安置」。

凱凱案因跨縣市惹議，而社家署上個月修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」。其中跨轄安置部分，修正為建立並至少每6個月盤點適合照顧安置個案「轄內」居托人員名單，並依據安置個案需求，媒合適當居托人員。社家署說明，為減少跨轄安置，建議使用居托人員安置宜以「轄內安置個案為主」，並依個案需求媒合適當居托人員。

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社家署表示，若各地方政府因資源不足或其他因素，須使用其它縣市資源，則應建立縣市間居托安置服務系統性合作機制或制度，「切勿由主責社工逕將個案跨轄安置。」

社家署代理署長張美美提到，在每6個月盤點部分，主要是保母須有登記證，也希望各縣市盤點在保母中，了解有哪些保母是適合收置個案的。

張美美提到，因為各縣市都須做管理，若要使用保母資源照顧特殊兒童時，就必須知道自己轄內有哪些保母是可負責的。她表示，一旦有縣市人力或資源不足，需要使用其它縣市的情況，就必須和其它縣市建立機制互相確認，以免該縣市不曉得自己轄內有安置個案，此次修訂也是希望在文字上能更清楚說明。