ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

衛福部修訂家外安置原則「以轄內為主」　跨縣市須建立合作機制

▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部社家署修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

衛福部社家署修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，其中一款建議使用居托人員安置「以轄內安置個案為主」，若各地方政府因資源不足或其他因素，須使用其它縣市資源，則應建立相關合作機制或制度「切勿由主責社工直接將個案跨轄安置」。

凱凱案因跨縣市惹議，而社家署上個月修訂「直轄市、縣(市)政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」。其中跨轄安置部分，修正為建立並至少每6個月盤點適合照顧安置個案「轄內」居托人員名單，並依據安置個案需求，媒合適當居托人員。社家署說明，為減少跨轄安置，建議使用居托人員安置宜以「轄內安置個案為主」，並依個案需求媒合適當居托人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社家署表示，若各地方政府因資源不足或其他因素，須使用其它縣市資源，則應建立縣市間居托安置服務系統性合作機制或制度，「切勿由主責社工逕將個案跨轄安置。」

社家署代理署長張美美提到，在每6個月盤點部分，主要是保母須有登記證，也希望各縣市盤點在保母中，了解有哪些保母是適合收置個案的。

張美美提到，因為各縣市都須做管理，若要使用保母資源照顧特殊兒童時，就必須知道自己轄內有哪些保母是可負責的。她表示，一旦有縣市人力或資源不足，需要使用其它縣市的情況，就必須和其它縣市建立機制互相確認，以免該縣市不曉得自己轄內有安置個案，此次修訂也是希望在文字上能更清楚說明。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

關鍵字： 社家署 衛福部 凱凱案

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

奧運選手懷孕7個月仍上場　醫揭「背後團隊很專業」：不可能冒險

會胖竟是營養不良！醫列「3大症狀」自測中招沒

衛福部修訂家外安置原則「以轄內為主」　跨縣市須建立合作機制

凱米「軟封城」新冠疫情大降38%！羅一鈞曝趨勢：本周恐一小波反彈

輸液缺口增產中！食藥署：8月起國內產能提升每月54萬袋

腸癌初期難察覺！醫示警「左右兩側」症狀不同：發現大多已晚期

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

百日咳3人家庭群聚！中學生暴咳、呼吸中止　因家人決定沒打疫苗

凱米災區恐爆3疫情！疾管署示警未來2周關鍵期　急發1萬瓶消毒劑

食道癌「4大危險因子」超常見！「過燙飲食」風險增近2倍

讀者迴響

回到最上面