會胖竟是營養不良！醫列「3大症狀」自測中招沒

▲別以為胖子都是營養過剩，小心營養不足也是主因。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

你會胖不一定是吃太多、吃太飽，當「營養不足」體重也會失控！小宙初日診所減肥專科暨家醫科醫師楊智雯分享，一名50歲男子每天早餐都吃飯糰油條，長期一早就以大量澱粉開啟一天，就連午餐、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，讓他長久處於多種營養不足的情況。醫師也統整「3大症狀」，教大家自測是否為營養不足所導致的肥胖。

楊智雯醫師用「人體就像是一台超跑」來比喻。她說，要有好表現，需要有良好的車體骨架、引擎、導航、輪胎與螺絲釘。而要讓人體骨架能夠有好的支撐，首要關鍵就是蛋白質吃的量到底夠不夠；其他常見營養攝取不足的，還有維生素B、C、D及鎂。

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楊智雯舉例，粒線體是提供細胞能量的發電廠，而肉鹼像是導航系統，將脂肪酸帶進粒線體；維生素就好比螺絲釘，當維生素B不足時，粒線體也無法運轉、無法燃燒脂肪，造成脂肪堆積，也因為粒線體無法產生足夠的能量，讓人容易感到疲勞。簡言之，當人體長期營養不良，就算是台「鑲金」的無敵超跑，也會無法啟動、中看不中用。

▲餐間特別容易餓，特別想吃甜食，也是「營養不足導致胖」的徵兆。（示意圖／Pixabay）

因「營養不足」導致的肥胖如何判斷？楊智雯也點出3大症狀：

1、在同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加。

2、吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食。

3、跟周遭親友相比，較為怕冷，尤其又以女性感受最明顯。

楊智雯接著分享，一名男子因工作需耗費大量體力，每天早餐都吃飯糰和油條，有時吃2到3份還不到中午就餓了，血糖也忽高忽低難控制。他更抱怨不論吃得再多、再豐盛，仍感覺體力差、精神不濟。經過抽血檢查，發現其糖化血色素10嚴重超標（一般正常值在4.0到5.6%之間），三酸甘油酯350（正常值＜150mg/dl），體脂肪40%（正常值15到25%）。

楊智雯解釋，該個案從早餐開始就攝取大量澱粉，就連午、晚餐也是米飯多、菜肉少，讓他長期出現多種營養不足的窘境，包括蛋白質吃不夠而掉肌肉、維生素D缺乏而影響肌肉合成、維生素B和肉鹼不足而影響脂肪代謝；加上因為感覺疲倦，常常以咖啡、茶取代水，過量的咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。

楊智雯說，個案自從透過「211餐盤飲食法」，逐步降低澱粉進食量，並開始大量攝取蛋白質與青菜，1個月後回診就明顯發現他氣色變好，體重也掉了5公斤。

▼211飲食法餐盤中，一半以上放蔬菜，1/4給鮭魚、雞蛋，剩下1/4挑選五穀飯為澱粉主食。（示意圖／Cofit提供）