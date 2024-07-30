台大最新影像導引技術！主動脈手術像「開google導航」救回89歲翁

▲89歲陳先生（前方中間）接受主動脈支架手術，透過最新影像導引技術順利康復，特別出席記者會感謝醫療團隊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高齡89歲的陳先生本身有心臟衰竭、慢性肺部阻塞性疾病、心房顫動等病史，去年12月突然昏厥被送急診，確認是「胸腹主動脈瘤」得放置主動脈支架保命。考量他高齡且手術複雜度高，台大醫療團隊使用最新影像導引技術-CT（電腦斷層）融合技術，這樣執行手術猶如開車使用Google地圖開啟導航，提升精準度、縮短手術時間，有效降低風險，讓患者更安全。

台大醫院今日舉辦記者會發表最新醫療成果，為了提高主動脈支架手術及經皮主動脈瓣膜置放的效能和安全性，台大醫院自去年11月起，在全新的高階複合手術室引入了最新的影像導引技術-CT（電腦斷層）融合技術，已超過百人使用此技術接受主動脈相關手術。

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台大醫院創傷醫學部主任、心臟血管外科醫師吳毅暉指出，這是一種類似利用AR（擴增實境）的方式，將病患手術前的電腦斷層片，輸入到多軸成像系統的X光機，經過校正後，在手術當中就可以將病患的主動脈虛擬且同步的顯示在現實的手術透視螢幕上，進行主動脈支架置放。

▲CT融合技術的影像導引，讓主動脈相關手術更精準安全。（圖／記者洪巧藍攝）

吳毅暉幫陳先生進行主動脈支架手術導引搭配融合影像，整個手術時間耗費402分鐘，當日先住進加護病房，術後第6天拔管、撤除呼吸器，術後13天轉入一般病房，術後第21天就順利出院，目前恢復狀況良好。陳先生出席記者會時激動說，如果沒有醫生，他就死掉了。

吳毅暉進一步解釋，電腦斷層融合技術的主要優勢在於它能提高複雜主動脈修復手術的準確性和安全性。透過術前影像，包含電腦斷層、X光片去校正，讓執行手術的醫師可以更好地識別關鍵的解剖標誌，避免併發症，並降低放置錯誤的風險。

台大醫院副院長賴逸儒形容，這項技術像手術開著Google地圖導航，如果是簡單的手術或許可以不用，但是如果是複雜類的手術，就可以讓過程更加流暢，有明顯助益。

▲台大醫院創傷醫學部主任、心臟血管外科醫師吳毅暉分享最新影像導引技術。（圖／記者洪巧藍攝）

吳毅暉補充，過往手術方式可能得在術中使用CT、一邊手術還要一邊打顯影劑，用這項技術在術前準備，就可以減少顯影劑使用達57%，因為顯影劑有一定程度腎毒性，這對於腎功能不全的患者特別有益。CT融合技術的整合還縮短了手術時間達30%，減少患者和醫療人員的輻射暴露，是兼顧精準與安全的治療。

至於費用，吳毅暉指出，相關手術有健保給付、可能還有零星健保自付差額等，但是使用這項新科技並無衍生費用，沒有另外向病人收費，因為每個病人都值得最好照顧。

吳毅暉分析，這項流程需要術前整備以及整個團隊磨合，初步是針對高風險、複雜手術病人使用，如果後續整個處置更加流暢、前置時間縮短，也可以評估應用到其他的病患。