聯馥食品進口立陶宛「黃蘑菇」檢出輻射！食藥署：全面採監視查驗

▲立陶宛進口的黃蘑菇檢出輻射。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格名單，其中有1批來自立陶宛的「黃蘑菇」檢出輻射銫-137 140.1貝克/公斤超標。食藥署副署長林金富指出，這表示當地種植的環境有被原子塵污染，接下來一整年都會針對黃蘑菇採監視查驗，百分之百逐批檢驗。

食藥署今公布14項邊境查驗不合格名單，其中國內大廠「聯馥食品股份有限公司」從立陶宛進口一批、重量2公斤的「黃蘑菇（CANTHARELLUS CIBARIUS）」檢出銫-137 140.1貝克/公斤，該批產品來源廠商及牌名為LA TABLE DE ROLAND，超過「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137總和限量的100 貝克/公斤。

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林金富說明，銫-134、銫-137是人工核種，不是自然界有的，所以這批黃蘑菇輻射超標，代表當地的種植環境有被原子塵汙染，去年法國進口的黃蘑菇檢出二次，這是立陶宛第一次檢出，接下來一整年都會針對法國、立陶宛進口的黃蘑菇採取最嚴格的監視查驗。

除了黃蘑菇之外，還有一批Texas Roadhouse德州鮮切牛排的開展餐飲集團（路德斯股份有限公司）從美國進口的「沙朗牛肉用調味料（7027511 SIRLOIN SEASONING）」檢出殘留國內禁用的農藥環氧乙烷0.8mg/kg，總計204.12公斤，全數依照規定退運或銷毀。