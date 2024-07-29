ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

GG有「4情況」需要割包皮！泌尿醫：恐怕由不得你

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲割包皮是許多男生們的夢魘。（示意圖／unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

「割包皮」在網友公認10大最害怕手術中排名第5，割與不割內心好糾結。泌尿科醫師戴定恩強調，有「4種情況」代表你需要割了，包括包皮過長或緊縮，避免龜頭包皮炎，已嚴重感染或紅腫，以及包皮嵌頓，都建議進行手術。

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師示警GG有4種情況就需要割包皮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

泌尿科醫師戴定恩在粉專PO文指出，前陣子和友人聊到一個童年都市傳說，「我們這個年紀的男生，小時候很流行割包皮。放個暑假回來，很多人都成了GG挨刀的勇者。」而他也分享4種需要割包皮的情況：

1.包皮過長或緊縮：若包皮無法順利露出龜頭，可能需要進行包皮環切手術，也就是俗稱的割包皮。

2.避免龜頭包皮炎：包皮過長可能導致清潔困難，增加細菌滋生和發炎風險。在這種情況下，醫生可能會建議進行手術，以徹底解決問題。

3.嚴重感染或紅腫：當包皮已出現嚴重感染或明顯紅腫時，恐需手術治療，切除受感染組織，以控制感染。

4.包皮嵌頓：最後這種情況，恐怕由不得你，只能盡快送醫。當包皮卡在龜頭後方，造成嚴重不適。在這種緊急情況下，醫生可能會考慮割除包皮解除嵌頓，並處理傷口，以快速緩解症狀。

GG挨刀聽起來很可怕，不過戴定恩說，現在可使用包皮槍，其相較於傳統手術，能縮短手術時間、減少出血，且傷口癒合得更快，比起20多年前，他直呼「現在割包皮真的輕鬆多了！」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

關鍵字： 健康百科 割包皮 泌尿科醫師戴定恩 龜頭包皮炎 感染 紅腫 包皮嵌頓 包皮槍

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

GG有「4情況」需要割包皮！泌尿醫：恐怕由不得你

聽不到女友碎唸！25歲男「黑洞中塞滿屎」　醫花40秒神手夾出：好臭

連續洗澡6小時「飯都沒吃」！她狂抓崩潰：我好髒　醫生解釋了

水痘感染潮！　醫示警「成人案例更多」：應盡速補打疫苗

快訊／最小7歲！消夜吃豆漿小籠包　台中2大5小疑食物中毒送醫

38歲女吃雞蛋糕突胃痛！醫抓出「高惡性度直腸癌」：初期症狀不明顯

藥劑師警告12種「不能與咖啡同服」藥物　部分感冒、過敏藥也中標

感染率高於愛滋！HPV也會侵襲男性　醫示警「頭頸癌」風險高

十盛摻奶精「1成分」害人破戒！醫怒酸：沒買1送1解決不了的事

處方箋大變革「不寫藥名改採成分名」　10月起牙科診所試辦

讀者迴響

回到最上面