容易暈車原因曝！滑手機更想吐　醫示警「2情況不單純」

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圖、文／今健康

暈車、暈機、暈船常讓人傷腦筋又很不舒服，許多人會透過暈車藥預防，不過其實抓到重點也可以搭配運用其他方法幫助防範。元景耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師指出原因關鍵及應對方法，也提醒若出現其他2種情況要留意可能是其他問題所造成，應盡早檢查。

為什麼會出現暈車/船/機？內外感受不一致，形成動暈症。

視覺系統＆前庭系統：

陳建志醫師表示，交通工具行駛間，不論是暈車、暈機、暈船，其實通常都是名為「動暈症」的現象，會引起的原因主要和視覺系統和前庭系統有所關聯。人體的感知可包含眼部看到的視覺、被風吹動的觸覺等，又以視覺為主。而位於內耳的前庭系統主要將運動、位置等資訊傳給大腦，例如穩定的車廂內。在各方資訊整合下便可達到日常的平衡。

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當感受內外不一致時：

當遇上例如九彎十八拐的情況，眼睛等感知器官能夠感受到一切變化，但前庭系統感受到的並不是如此，而是在穩定的車廂內，這種內外感受不一致的情況，就可能發生暈車。另一方面，一邊搭乘交通工具一邊滑手機、邊看書、看報紙等，則可能使視覺聚焦而平穩，但身體前庭感受到不斷改變路徑，也是一種內外感受不一致的情況，也會較容易暈車。

練就「不暈體質」？

陳建志醫師表示，只要是人都有可能會暈車，差異在感知接收程度的不同，因此有些人特別容易暈車，有些人則要經過更多峰迴路轉，這可防範但沒辦法治療。不過可透過不斷、長期接觸，使得身體習慣，進而形成「不暈體質」，正如經驗老道的船員等。

內外感受不一致容易暈車，醫教6招內外一致助防範！

讓感受內外一致：

陳建志醫師表示，正因為視覺等感知與前庭平衡不相符而容易發生暈車，那麼反其道而行，使內外相符就有機會降低暈車的機會或暈車的不適。

這些方法都有助防範：

醫師舉例，像是搭乘交通工具時閉上眼睛，可以阻斷視覺降低對外的感知。而看到前面的道路，身體有所準備，跟著倒向轉彎的方向也行得通。另外，相信大多數人也都聽過「容易暈車的人坐前面，不要坐在後面。」這是為了讓視覺、前庭都能更即時得知、更有正在移動的感覺，反之於後座就會較容易暈車。同理，靠窗也有所幫助。在安全前提下將窗戶打開，使風吹在身體上，讓前庭感受到確實正在移動，便與視覺相符。

暈車藥要抓時間，不是當下吃：

至於使用暈車藥，陳建志醫師提醒，建議在半個小時前就使用，若是在會開始出現動暈症的情況才服用，效果自然會大打折扣，甚至沒有幫助。暈車藥視情況斟酌1～2顆，但不宜過多。

2情況可能不是的單純暈車！醫籲盡早檢查治療以助改善。

駕駛通常不會暈車：

值得注意的是，陳建志醫師表示，正常來說，駕駛者除非遇到極端狀況，否則一般而言是不會出現暈車、暈船、暈機等情況，因為通常內外感知同步是最即時的。

駕駛暈眩症：

若是駕駛者出現暈眩的「駕駛暈眩症」，這恐怕是其他疾病所引起，其中常見的一種就是「耳石脫落症／耳石暈眩症」。需要進行復位術治療進行改善，自然也不宜繼續行駛交通工具。

下車暈眩症：

若是交通工具行駛間沒有暈，到站後才開始暈，此情況則很可能是「下車暈眩症」，可能為耳石斑病變等問題引起，也會需要復位術等方式進行治療或改善。

本文經授權轉自：今健康《暈車關鍵，6招防範！醫：2情況早檢查，可能不是單純暈車》