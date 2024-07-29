開車講電話如同酒駕！　用免持聽筒的風險還是一樣高

▲開車講電話的危險程度如同酒駕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／常春月刊

根據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人於行駛道路時，禁止以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，進行撥接、通話、數據通訊等行為，不過刊登在《新英格蘭醫學雜誌》的研究指出，開車講電話如同酒駕，即使是用「免持聽筒也一樣危險」，使用手機會使發生交通事故的風險增加四倍！

一邊開車一邊講電話有多危險？根據《新英格蘭醫學雜誌》的研究發現，駕車時使用手機會使交通事故的發生風險增加4倍，這個危險性和美國法定的酒駕風險一樣高。根據美國國家安全委員會（NSC）的統計發現，駕駛人使用手機，無論是採用免持聽筒或是手持通話的狀況，都會讓人對周圍環境的信息捕捉能力下降50%， 也被稱為「注意力盲區」。

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根據澳大利亞事故研究與道路安全中心的團隊使用駕駛模擬器，測量使用手機對駕駛反應時間和駕駛表現的影響。結果顯示，無論是使用免持聽筒或是手持手機，駕駛者的反應時間平均延長了40%以上。研究甚至發現駕駛者開車時接電話，大腦會減少傳遞視覺信息，導致駕駛者對迎面而來的事物「視而不見」，也因此容易出現開車時誤撞的事故。

而這種情形，在過去的一些研究也發現，使用免持聽筒並不一定比較安全，它只有能讓人「空出手」的作用，事實上講電話時，人的大腦注意力會有近50％移轉到對話情境，有研究發現，即使快速講完電話，駕駛人在接完電話後的5分鐘內，注意力仍然被分散。

研究人員提醒，雖然現代汽車普遍配備藍牙技術，支持免持聽向設備，讓駕駛人開車時不用分出手來拿著電話，看起來似乎幫助加駛人不會因為開車接電話而手忙腳亂，但事實上這並不代表可消除駕車時接電話的風險。

瑞士BPA（Bluecoat Primary Academy）的一項調查顯示，僅有5%的駕駛者認為使用免持設備非常危險；但是有愈來愈多研究證實，駕車時接電話，發生意外的風險高。研究人員提醒，駕車時絕對不要接電話，即使是用免持聽筒也要避免。

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