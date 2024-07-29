「1種魚」吃了變聰明！譚敦慈最推　考試前2週吃就有效





▲鯖魚Omega-3脂肪酸含量高，譚敦慈激推。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

許多家長都希望孩子能贏在起跑點上，學業成績樣樣好，吃什麼最有效？無毒教母譚敦慈指出，Omega-3脂肪酸含量最高的魚是鯖魚和秋刀魚，其中她更推薦吃鯖魚，「可以幫助小孩變聰明」。過去國外研究也發現，考試前2週讓孩子吃魚，他們的理解力、記憶力都會變好。

「其實鯖魚我還蠻鼓勵的！」林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中分享，人人都需要Omega-3脂肪酸，但人體無法自行合成，而Omega-3含量最高的魚類就是鯖魚和秋刀魚。國外曾做過許多研究，於考試前2週讓孩子吃魚，發現他們的理解力、記憶力都變好，但她認為該研究做得不好，「為什麼不平時就給小孩吃魚？要等考試才給他吃？」

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譚敦慈鼓勵平時就將魚類加入飲食菜單中，因為不少研究都顯示，一週攝取2次魚類，能預防所有疾病，其中包括憂鬱症。因此可多食用鯖魚、秋刀魚、虱目魚柳、鱸魚等在盤子中能「看到頭尾的魚」；反之不建議鮪魚、魷魚、旗魚、鯊魚等大型魚類，因汞含量較高，吃多反而會變笨。

▼大型魚因汞含量較高，吃多恐變笨。（示意圖／記者周宸亘攝）

此外，譚敦慈也說，鯖魚可搭配不同食材烹煮，好處多多。像是鯖魚＋薑，能促進血液循環、暖胃、補氣血；鯖魚＋番茄，則可降低壞膽固醇、清除自由基；鯖魚＋洋蔥，能夠預防血栓，降低血壓和膽固醇；鯖魚＋芝麻，具有抗氧化與抗老化作用，尤其是黑芝麻鈣含量較高。

成年人一天需要吃多少魚油？營養師吳佳穎曾在粉專《營養師 拉拉-吳佳穎》衛教，根據世界衛生組織建議，每天需攝取300～500毫克。而根據食藥署營養成分查詢顯示，以每100公克常見魚類EPA＋DHA含量（毫克）來看，鯖魚為4925毫克、秋刀魚2879毫克、大西洋鮭魚腹肉2389毫克、大西洋鮭魚生魚片1778毫克，大西洋鮭魚（去皮）則是1681毫克。

吳佳穎舉例，若每天要攝取500毫克的魚油，相當於每週需要吃進3500毫克的魚油，那麼一週只要吃一片100公克的鯖魚（EPA＋DHA＝4925毫克）就可獲得最基本所需的魚油量。