可揭露加害人任職單位！兒少性暴力「報導規範」周四開會討論

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者張乃文攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，《兒少權法》相關事件報導規範草案近期出爐，明訂當行為人為成人任職於兒少、身心障礙者、老人機構，媒體就能揭露其任職單位。對此，衛福部次長呂建德今天表示，8月1日會和媒體公會代表開會，會尊重各界溝通討論的最後結果。

培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉性侵孩童，還拍600多部私密影片，但因《兒少權法》規定不得揭露被害人學校、身份，導致媒體無法多加報導，遭外界痛批《兒少權法》反成加害者的保護傘，但監察院卻在16日主動公布幼兒園與狼師姓名，更讓外界質疑相關標準。

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衛福部也在日前召開記者會表示，會邀集媒體代表開會討論相關報導規範。呂建德說，會根據聯合國兒童權利公約以兒少最佳利益為前提做修法，以兒少隱私權和人格發展等兩大前提訂定相關規範，如果揭露相關資訊仍可符合前述規範 ，就能採用，防止出現更多被害人。

至於任職機構是否由衛福部公布一事，呂建德則表示，這都可以討論，確實媒體非司法單位，查證上會有困難，這周四會邀請媒體公會代表、NCC和兒少團體開會，會尊重最後的討論結果。