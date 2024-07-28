「捐血被拒5原因」曝！專家：一半人血紅素不足

圖、文／NOW健康／陳郁茹 台北報導

捐血不是人人想捐就符合條件的！根據台灣血液基金會112年年報顯示，捐血前體檢有近23萬人不合格，占捐血總人次的10.73%，其中近半數的人是因血紅素不足。若想改善此問題，台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，民眾捐血前一、兩週可注意飲控，多補充豬血、鴨血、豬肝、牛排等動物性含鐵食材；也可選擇紫菜、紅豆、菠菜等植物性含鐵食材，且平常攝取這些食物，對於個人健康營養也較有幫助。

日常健康飲食多補鐵 捐血前吃太油竟有影響

據台灣血液基金會112年年報記載，捐血前體檢共有22萬8602人不合格，占捐血總人次的10.73％，其中11萬3005人是因血紅素不足；8萬2081人則為健康問卷不合格；其他還有1萬2070人血壓過高或過低；274人過分緊張；292人體溫過高。

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劉俊宏指出，血紅素不足的民眾，排除掉先天性的海洋性貧血外，大多數人多為缺血性貧血，主要是身體鐵質吸收少影響到血紅素的生成。且女性因每個月生理期關係，出現貧血機率通常比男性還高，因此月經期間並不建議捐血，需待生理期結束才比較妥當。

若想改善缺血性貧血問題，劉俊宏建議，可以透過飲食補充鐵質，像是豬血、鴨血、豬肝、牛排等動物性含鐵食材；也可選擇紫菜、紅豆、菠菜、杏桃乾等植物性含鐵食材，同時還能多攝取芭樂、柳丁、奇異果、蘋果等等水果，補充維生素C幫助人體吸收鐵質。最重要的是補充含鐵食材後2小時，盡量不要喝茶及咖啡，恐將容易阻擋鐵質吸收，至於捐血當天及前1天飲食需要清淡點，別吃得太油膩，以免影響血液品質，導致抽出來的血無法被使用。

對於大眾曾議論「出國食用大麻巧克力或食品」者會被列為不可捐血對象，劉俊宏說明，大麻在台灣被列為管制毒品，依照法條規定，不管多久前接觸過毒品，都是不可以捐血的。再者，民眾若食用大麻恐有精神恍惚風險，後續發生任何事情都沒有意識，血液恐因此不見得安全，加上毒品牽涉到成癮問題，雖然食用大麻巧克力或食品只有1次，卻不免擔心出現持續性的行為。

不合格族群有哪些？1年內針灸、紋眉、刺青都算

關於健康問卷不合格部分，有些民眾會因為針灸、紋眉、紋身、身體穿洞（如耳洞、鼻洞、臍洞等）、減肥埋線等行為，需要暫緩1年才能捐血，劉俊宏解釋，以針灸、紋眉、紋身、身體穿洞來說，擔心面臨共用針頭的風險，然而隨衛生觀念普及，現代人在針灸、身體穿洞時會採用拋棄式針頭，待傷口癒合後，基本上比較不會有限制。至於紋身、紋眉還有減肥埋線部分，由於使用的色劑染料及埋線用的羊腸線來源不明，恐會有汙染的情形，因此需要設下捐血限制。

民眾捐血時若太過緊張，也是無法挽袖救人的喔！劉俊宏分享，當遇到緊張的捐血民眾，「上針時，他的手會一直縮起來，醫護也較無法完整、安全上針！」因此，第一線醫護會透過談話過程觀察捐血民眾的情緒，通常首次捐血的人較容易有發抖、臉色慘白的情況，有些人甚至會緊張到快暈過去。尤其第一線也碰過民眾捐血後會出現暈針、暈眩、抽蓄等等不適症狀，為降低這些情況發生，以捐血規範嚴格把關變得非常重要。

民眾疑似健康亮紅燈，也不建議利用捐血來觀察，劉俊宏提到，每袋血其實都會做愛滋病毒檢測，但檢驗報告不會直接告訴本人，若有偵測到陽性則會通報疾管署，因此民眾若懷疑自己感染愛滋病，別利用捐血當作篩檢，而應該採用政府提供的愛滋匿名篩檢服務。

捐血注意安全！前1天沒睡滿6小時無法捐血

劉俊宏強調，民眾捐的每袋血都需要注重安全，而安全又可分2面向：首先，是這袋血是否足夠安全，適合所有的病人使用；其次，是必須顧慮到捐血民眾的安全、健康。針對有意願捐血的民眾，他也提醒，捐血之前別空腹，甚至需要注意擁有充足的睡眠及飲水量，尤其現代年輕人晚睡，當捐血車進入校園時，多數學生容易因前1天沒睡滿6小時而無法捐血。

最後，劉俊宏宣導，大家若對捐血有任何疑問，可以加入「愛捐血」官方LINE帳號，並輸入關鍵字（例如：減肥埋線、旅遊史等等）就能確定是否符合捐血資格，對於有定期捐血習慣的人來說，還會提醒下次捐血時間，讓愛心不落後。

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