最強的人類病毒傳染病！麻疹可1傳18　醫曝「5大典型症狀」

▲目前預防麻疹最有效的方法是接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

麻疹是目前已知最強的人類病毒傳染病之一，它可以通過空氣或飛沫傳播，在疫苗尚未普及之前，幾乎每個人都會在一生中感染麻疹，平均一名感染者可以傳染給周圍12~18人。醫師指出，典型症狀包括「發燒、皮疹、鼻炎、結膜炎和咳嗽」，在某些情況下，如免疫力低下的族群，可能會導致更嚴重的併發症，如中耳炎、肺炎或腦炎。

台北市立聯合醫院陽明院區感染科主任賴新豪指出，麻疹的潛伏期大約為7至18天，患者在發燒3至4天後，口腔內會出現柯氏斑點，可傳染期在出疹前後4日，皮疹會開始於耳後和臉部，然後蔓延至身體和四肢。

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賴新豪說，麻疹的治療主要是症狀治療，包括降低發燒、緩解咳嗽和疼痛等，如果懷疑自己或家人感染了麻疹，應立即就醫並遵循醫院指示進行隔離。

▲醫師提醒，如需要前往流行區，可先至醫院諮詢評估疫苗接種需求。（圖／資料照）

目前預防麻疹最有效的方法是接種MMR（麻疹、腮腺炎和德國麻疹）疫苗。賴新豪說，這種疫苗可以大大降低感染麻疹風險，根據衛福部疾管署的指引，MMR疫苗應該在兒童1歲時和入學前接種，前往麻疹流行區國家前（如日本等）應先有完整的疫苗接種再前往。

除了接種疫苗外，還有其他一些預防措施可以幫助減少麻疹的傳播，包括保持良好個人衛生，如勤洗手和戴口罩，避免與麻疹患者密切接觸。賴新豪提醒，麻疹是可以通過疫苗預防的疾病，如有需要帶6個月以上、未滿1歲的嬰兒或一般成年民眾赴流行地區前，可先至家庭醫學科、感染科等門診評估接種需求，透過接種疫苗和採取適當的預防措施。