她罹乳癌轉移治療「虛弱又嘔吐」　中醫介入助緩解不適

▲乳癌住院治療出現不適，中醫可以有辦法協助緩解。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

56歲的劉女士，兩年前被診斷出乳癌，歷經了手術及化療，但因不堪化療副作用而暫停治療，改服用口服藥，沒想到後來腫瘤轉移至肝臟，再次住院化療時因為感染發燒而延長住院，後來整個人變得相當虛弱且胃口差，噁心嘔吐不斷，甚至排便也不順。中醫師表示，許多乳癌患者接受西醫抗癌期間會伴隨出現諸多不適症狀，其實可以透過中醫藥和針灸治療而得到緩解。

收治個案的台南市立醫院中醫癌症特別門診醫師楊茲甯表示，劉女士因為癌症治療不適求助中醫，首次看診時，整個人相當虛弱無力，需家人攙扶才能走進診間，語音低微連說話都感到吃力，當時主訴因噁心、嘔吐吃不下，十分疲累但睡不著，排便也不順時而腹瀉時而便秘。

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楊茲甯說明，診脈時發現，劉女士的脈象弦細緊繃，研判其氣機堵滯嚴重，以中醫的觀點來看，若肝氣鬱結不通會攻剋脾土，是造成諸多不適症狀的主因。加上望診發現，舌頭顏色淡紫偏白，無血色且遍佈瘀斑，手掌顏色偏黃，顯現還有氣血虛弱及血瘀的問題。

楊茲甯首先施治以疏肝補脾、養氣調血以及降逆止嘔的方藥，第二次回診時，劉女士的氣色明顯好轉，漸不需他人陪同，可獨自來看診，噁心嘔吐腹脹情況改善，慢慢開始吃得下。

但因手腳末梢麻木及小腿腫脹痠痛影響睡眠，後續加入針灸治療。選擇肝經、膽經、脾經、胃經的穴位，疏導全身堵滯的氣血循環，再加上手足末梢的「八風穴」、「八邪穴」來減輕手足末梢麻木的情形。

楊茲甯表示，許多乳癌患者在西醫抗癌治療過程中，大多會出現噁心、嘔吐、嘴破、皮膚癢、手腳末梢麻木、白血球和血小板下降、疲倦、睡不著等不適症狀，均可利用中醫藥和針灸治療而得到緩解。提醒癌友，抗癌過程漫長又艱辛，中醫藥適時的介入可助抗癌之路走得更加順利。