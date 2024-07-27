網傳「吹冷氣容易得尿道炎」　泌尿醫解答：2原因害感染風險增

▲網路流傳吹冷氣容易得尿道炎的說法，但醫師表示，冷氣並非引起感染原因。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

炎熱的夏天離不開冷氣房，網路上卻流傳「吹冷氣容易得尿道炎」的說法。醫師表示，尿道炎通常是細菌感染引起，冷氣並不是引起感染的主因，但若因為待冷氣房太久，因為涼爽，忘了喝水，長久下來是有得尿道炎的機率；另外，若因為吹冷氣導致溫差改變，影響身體免疫力等，有可能導致感染可能性增加。

近期網路傳言「吹冷氣容易得尿道炎。」泌尿科醫師戴槐青提到，吹冷氣並不會直接導致尿道炎。他說明，尿道炎通常是由細菌感染引起，而冷氣本身並非引起感染的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴槐青指出，容易得尿道炎的原因可能來自「忘了喝水」，長久下來導致尿道炎。另外，他說，吹冷氣可能因為溫差改變，感到不適，出現肌肉緊繃等情況，或是影響人體的免疫系統，使得身體對細菌感染的抵抗力下降，更容易入侵尿道，進而增加罹患尿道炎的風險。

戴槐青說明預防尿道炎的方法，包括水分攝取量足夠，特別是夏天高溫，容易讓體內水分流失，不論是否吹冷氣，都應該多喝水，有助於排出體內的細菌，減少尿道炎的風險。另外，吹冷氣也建議適度調整溫度 ，避免溫差過大，減少身體因溫度變化而引起的不適。

戴槐青說，許多人工作一坐就是數小時沒起身，務必要適時活動身體，避免長時間久坐或久站。他表示，促進血液循環，有助於減少尿道炎的風險。同時要保持良好的個人衛生習慣， 像是定時更換內衣內褲、避免使用刺激性的清潔劑、適當清洗私密處都有助於降低尿道炎的發生率。

戴槐青建議，可適度清潔沐浴，特別是在高溫潮濕的夏天，保持身體清潔減少細菌滋生，有助於防止尿道感染。