中國附醫引進「SMILE Pro全飛秒近視雷射」　提供患者安心視力照護

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近來年微創手術因為擁有傷口小、恢復快的優勢，已逐漸成為主流趨勢，不但廣被民眾接受外，也成為醫療科技的發展方向，就連近視雷射手術也不例外。而台灣指標性醫學中心「中國醫藥大學附設醫院」一直以來相當重視全球醫療科技的進展，近日在眼科醫療的領域再度邁入全新里程碑，眼科中心引進「SMILE Pro全飛秒近視雷射」手術，近期更率先宣布進入微創2.0時代，正式升級為「SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射」，希望帶給民眾更精準、更安全的視力矯正療程。

▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長「蔡宜佑」。（圖／ETtoday資料照，下同）



▲蔡宜佑醫師指出，中國附醫引進SMILE Pro有三大主因。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑指出，中國附醫在1987創立，在中南部算是排名第一、最大的醫學中心，引進SMILE Pro有三大主因，包括「十年德國微創技術、近千萬眼案例、論文證實安全有效」。過去需要醫師人工人為的方式去定位標記散光軸度位置，難免會有誤差，進而影響到術後的效果，而SMILE Pro搭載了「輔助精準測量功能」，它具備虹膜影像的攝影功能，能提升散光的精準定位及術後滿意度；另一個優勢就是「手術數據的遠端傳輸」，醫師可以在門診或是還沒有進手術房之前，就擬定好病患最好的治療參數，並且在術前檢查的時候，把資料參數全部都輸入到電腦，電腦就能透過雲端傳輸將資料同步到手術的儀器中，手術時只要把這些資料再調出來確認是否跟當初遠端輸入的相同，醫師就可以放心地做手術，而不用等到進到手術房之後，才手動把資料輸入到電腦，相較於傳統方式，比較不會有出差錯的機率，精準定位，有助於術後視力品質提升。

▲SMILE Pro有「輔助精準測量功能」，具備虹膜影像攝影功能，能提升散光的精準定位。

蔡宜佑醫師也提到，患者到醫學中心做近視雷射，最重要也最有優勢的就是團隊的照顧，大家可能不知道眼科下面共有八個次專科，比方「角膜、視網膜、青光眼、兒童眼科、眼整型科…」等，每一位眼科醫師都是先在醫學中心訓練，再出去到醫療院所，而每位眼科醫師在訓練時只學一個次專科。現今醫療上認為近視其實是一種疾病，而不單純只是屈光的問題，可能會有視網膜的問題，若是檢查的時候發覺患者視網膜有破一個洞，會請視網膜的醫師把這個洞做雷射補起來，減低它將來產生視網膜剝離的風險。

▲▼「手術數據的遠端傳輸」在術前檢查的時候，就把資料參數全部都輸入到電腦，電腦就能透過雲端傳輸將資料同步到手術的儀器中。

「青光眼」其實是一個更大的問題，蔡宜佑醫師舉自己病患的例子說明，患者檢查的時候，有視神經比較薄的問題，而高度近視跟青光眼同樣都有視神經比較薄的症狀，所以在一般醫療院所，用一般的檢查儀器，會認為他可能就是單純的高度近視，不是青光眼造成的，但在醫學中心就不一樣，醫院儀器是比較精準的，如果檢查出有青光眼的疑慮時，就會請青光眼專科的醫師來會診，看過之後醫師就能評斷，患者是有青光眼的可能性或是已經有青光眼，這個部分就很重要，因為如果真的有青光眼或有青光眼體質的人，是不適合做近視雷射手術的。

蔡宜佑醫師強調，在醫學中心做近視雷射，「手術前」很多資料都已經留在醫院裡面，「手術後」也有很完整的術前、術後的數據可以追蹤，所以即使後來患者有青光眼需要做治療，醫學中心也有青光眼醫師可以幫他做治療，完整的醫療團隊對於近視雷射的病人來說是最重要的，不管是目前做完近視雷射手術之後，或是未來他的整個近視的一個追蹤，在醫學中心由團隊整體的照護，會提供給患者更好、長期的安全，以及效果的穩定。

▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師「謝宜靜」。

全球SMILE術式治療量已經近千萬眼，相較於傳統雷射手術，SMILE Pro全飛秒近視雷射近年成為主流，中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師謝宜靜說明，SMILE Pro最大的好處是患者在術後隔天或是隔兩天就可以正常的工作，快速恢復視力的術式，特別受到大家的青睞。另外，「舒適度」也是患者會選擇它的主因，因為單眼雷射時間約8-10秒，大幅降低患者術中不適而產生移動的風險，把疼痛感降到最低，且10秒專利邊切透鏡，更容易取出，跟其他術式比較起來，不只是手術的當下，手術做完回家之後的舒適度也非常好。另外它的手術切口只有2mm，因為傷口小對神經叢傷害少，也縮短與減低了術後眼睛乾澀機會，也同時能保留角膜的完整性。

▲謝宜靜醫師表示，SMILE Pro術後恢復速度快、舒適度高，傷口小能降低乾眼問題並保留角膜完整性，特別受到大家的青睞。

▲謝宜靜醫師呼籲民眾，選擇海外醫療應慎重考慮潛在風險和問題，在台灣還是比較會有保障。

近期有些民眾因為手術價格比較便宜，揪團到韓國診所做近視雷射，對此，謝宜靜醫師感到相當無奈，「在台灣我們把它當成一個醫療行為，但是在韓國的風氣比較像是醫美，陸續已經發生很多狀況來門診求助，但我們詢問患者相關術前資料，甚至是手術名稱，患者都答不出來，也會遇到回來有殘留度數的問題，我們不知道他術前檢查的任何資料，如果僅以我們現在的判斷，還是可能會影響最後的結果。所以當病人從國外做完近視雷射回來，出問題才來求助，我們就算想幫忙解決，還是有很多困難的地方，還是建議民眾用醫療行為的心態去進行近視雷射手術，可以在台灣做的話，效果應該還是比較會有保障、比較完善一點。」

▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師「李宥伶」。

SMILE Pro全飛秒近視雷射的視力矯正原理是什麼？中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師李宥伶說明，一般來說近視或散光的人，必須戴上眼鏡或隱形眼鏡讓物體重新聚焦在視網膜上才能夠看得清楚，近視雷射的原理來說都是透過改變角膜的弧度來改變屈光改善視力。

現在近視雷射有三大類，第一類「TransPRK」是直接在角膜表面透過準分子雷射改變角膜弧度，傷口比較大、病人的疼痛感比較明顯，恢復速度也慢一些，適合角膜較薄的族群；第二類「LASIK」則是先在角膜表面製作角膜瓣，掀開角膜瓣之後透過準分子雷射進行治療，再把角膜瓣蓋回去，傷口也會比較大，患者術後需要好好照顧傷口，適合高度近視或散光族群；第三類「SMILE Pro」透過全飛秒雷射在角膜中間打出薄薄的角膜透鏡，再利用0.2公分左右的微創傷口把透鏡取出來，讓角膜變平而達到近視或散光的矯正效果，並且傷口也是非常地小，術後照顧容易、恢復速度也快。

▲「SMILE Pro」傷口小、術後照顧容易、恢復速度也快。

李宥伶醫師指出，不同的術式適合不同的患者，都需要經過謹慎的評估，在中國醫藥大學附設醫院必須先經過非常詳細的檢查，首先年齡需滿18歲，驗光包含散瞳前跟散瞳後的度數都需要做確認。另外，因為這個手術本身是做在眼角膜上，眼角膜的健康度、穩定度都要很安全、很足夠，才能夠進行手術，所以在角膜上我們會做淚水乾眼症的測試有沒有缺油或缺水的乾眼症。最後，角膜的弧度是否穩定、安全，它的彈性會不會太差，造成術後可能圓錐角膜的風險等這些都會評估，而且我們都有非常詳細的儀器，在術前幫病人做檢查，術前檢查通常會花費兩個小時左右，有詳細的檢查才能幫手術的滿意度與安全性進行把關。

▲李宥伶醫師強調，SMILE Pro近視雷射術前需進行詳細的檢查，年齡需滿18歲。

隨著醫療的趨勢所趨，醫療的手術也越來越進步，近視手術當然也不例外，不過也提醒民眾，不論選擇哪一種手術，術前務必找專業醫師進行審慎的術前評估，術後也要完整的照護，視力才能達到最理想的恢復狀態。