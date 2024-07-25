凱米釀淹水恐夾帶病原　醫提醒「勤做1件事」：注意飲用水

▲颱風過後要注意飲用水的水質。（示意圖／CFP）

文／中央社

颱風凱米襲台，各地陸續傳出淹水情況，交通部中央氣象署今天表示，中南部仍要留意雨勢。感染科醫師提醒，淹水恐夾帶病原，尤其須注意避免飲用遭污染水源，且務必勤洗手。

交通部中央氣象署今天表示，颱風凱米稍微減弱，預計有持續減弱趨勢，根據最新路徑，屏東已脫離暴風圈，預估晚上到深夜台灣本島有機會脫離暴風圈，但中南部仍要留意雨勢。

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▲凱米颱風強襲，台南一戶住宅大淹水。（圖／記者林東良翻攝）

凱米夾帶大量雨勢，各地陸續傳出溪流暴漲、坍方或淹水等災情。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬今天告訴中央社記者，這種情況下最需要注意的，就是不要飲用被污染的水；最擔心的情況，則是孩子下去玩水後沒有洗手，或父母一忙沒注意到孩子的衛生清潔。

若是河流氾濫，黃高彬提醒，要注意類鼻疽桿菌等病原。他說明，類鼻疽桿菌主要存在於土壤深層，平常多是拈花惹草後未清潔手部就觸碰口鼻造成感染，引起肺炎、敗血症，或皮膚、其他內臟病變，甚至引發多器官膿瘍；但颱風大雨後深層土壤被翻動，也可能存在於河水中，中南部地區河流就曾經驗出此菌。

颱風淹水，黃高彬說，務必注意個人衛生、勤洗手，且避免飲用遭污染的水。沒有淹水的地區也要注意，颱風過後自來水處理可能沒有平常乾淨，千萬不可以直接飲用，務必煮沸再喝；若水質較差，可裝水後先靜置一陣子，再取用上層澄清水。

根據衛生福利部疾病管制署資料，災後清理家園，切勿赤腳及穿拖鞋，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，以防感染傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知受傷原因及傷口污染情形。

淹水地區的蓄水池如遭受污水侵入，疾管署表示，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。