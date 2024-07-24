颱風天別只吃泡麵！營養師大推「4種颱風餐組合」

▲颱風天吃泡麵，是一種台灣人特有的「儀式感」。（圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

颱風天除了來碗泡麵加蛋、青菜，還有什麼營養又簡單的食物吃法嗎？營養師雷小玲發文表示，主食類、蛋白質，加上蔬菜類，這三大類全都到齊，才是營養的一餐，他特別提供幾種建議的組合，給在風雨中的大家參考。

．主食類

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玉米/燕麥/地瓜/馬鈴薯

．蛋白質類

雞蛋/滴雞精/水漬鮪魚罐/麵筋罐/冷凍毛豆/盒裝豆腐/豆漿

．蔬菜類

小黃瓜/胡蘿蔔/洋蔥/乾香菇/乾海帶芽

4種任意組合 簡單營養颱風餐

上面的三大類食物，可以各類任選組合

1、燕麥粥配麵筋、煎蛋，再加個小黃瓜、涼拌海帶芽

2、直接用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加雞蛋跟香菇也不錯

3、蒸熟就可以吃的玉米、馬鈴薯跟地瓜，可以搭水漬鮪魚或毛豆吃，再搭洋蔥或胡蘿蔔炒蛋會很讚

4、馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉，搭上高纖無糖豆漿也行

颱風天不是只能吃煮泡麵，小小巧思，也可以搭成簡單又營養的「颱風餐」。

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