鼻屎多3原因「小心淋巴癌」！醫示警：超過2周別拖了

▲一般人鼻屎好多，大多是因為太愛挖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

有些人手閒著沒事做就喜歡摳摳甲皮、挖挖鼻孔，卻驚覺「鼻屎怎麼這麼多？」耳鼻喉科醫師饒曼齡說明，鼻子黏膜和皮膚一樣「受傷後會結痂」，不斷摳挖、反覆結痂就會形成鼻屎，所以只要忍耐1周手別去碰鼻子就沒事。不過，醫師也示警，3種疾病也會導致鼻屎變多，其中包括淋巴癌，雖然非常少見，但仍提醒停手超過2周若沒改善快就醫。

台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡在粉專《饒饒醫師（饒曼齡醫師）》發文透露，門診偶爾會遇到患者納悶地問，「醫生，我鼻屎為什麼這麼多？」她解釋，原因出在於愛挖鼻孔！由於鼻子黏膜和皮膚一樣，皮膚結痂一摳就流血，而鼻中隔血管豐富，挖鼻孔引發破皮、流血，反覆結痂也會產生鼻屎。

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▲一般人鼻屎會那麼多，是因為「你愛挖鼻孔」。（圖／饒曼齡醫師授權提供）

饒曼齡建議，鼻子受傷後形成的結痂，請耐心等待它脫落，只要忍耐1周，手都不要去碰，情況就會改善。不過偶爾會遇到「疾病導致鼻屎多」的窘境，她說明，像是鼻竇炎、萎縮性鼻炎和淋巴癌。

饒曼齡接著分享，上周遇到一名83歲奶奶，出現鼻屎多、少量鼻血症狀1個月，經過檢查驚見鼻中隔糜爛，還有結痂，懷疑是淋巴癌，最後切片也確定診斷。她藉此提醒，鼻屎多、停手超過2周都沒好，建議尋求專業醫師評估治療；另外她也補充，鼻屎多通常是愛挖鼻孔所致，「癌症是非常少數的狀況」要大家別慌張。