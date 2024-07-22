幼兒髖關節鬆鬆的！榮總桃園分院：早期診斷把握黃金治療期

▲張文杰醫師為新生兒執行髖關節超音波檢查。（圖／榮總桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

剛滿一個月大的吳小弟，家人發現在幫他包尿布時髖關節都會有點鬆動，因此吳媽媽帶孩子到臺北榮總桃園分院就醫，經由骨科張文杰醫師看診後，了解吳小弟出生時有胎位不正(臀位產)的情形，立即安排髖關節超音波檢查，確認吳小弟只是髖臼發育尚未成熟，不需接受矯正治療，只要定期回門診以超音波追蹤觀察髖臼後續發展即可。

吳小弟歷經超音波追蹤，確認髖關節已逐漸成熟正常，而家長也在醫師的衛教下，了解新生兒髖關節發展的病程，也更加知道如何照護家中的新生兒寶貝。張文杰醫師提及，目前於臺北榮總桃園分院出生的新生兒皆會接受髖關節穩定度理學檢查及評估是否有風險因子，對於檢查發現有髖關節不穩定或是有風險因子的新生兒，會再進一步施行髖關節超音波以評估髖臼發育情形。

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由於髖關節的發育是一個持續的過程，大部分的髖關節不穩定在一個月大時可以完全消失，但對於第一次超音波下髖臼包覆輕度不足的新生兒，醫師會安排在兒童骨科門診用超音波追蹤髖臼發展，對於超音波下股骨頭包覆嚴重不足、追蹤發展不如預期、已明顯半脫位或脫臼者，小於六個月的寶寶會使用髖關節復位後穿著外展吊帶治療，透過固定外展姿勢維持髖關節在穩定且互相刺激的位置達到治療效果，約需三個月的穿戴療程期，並定期於門診追蹤寶寶狀況。

若寶寶年紀超過六個月，外展吊帶穿著無效、持續脫臼或半脫位，則有可能需進行髖關節復位、肌腱放鬆、骨盆或股骨截骨等矯正手術，因此錯過吊帶治療的黃金期，會導致治療的困難提升且成效較差，如能夠越早發現、越早治療效果越好。

髖關節發育不良指的是髖臼對股骨頭的包覆不夠，嚴重程度可從最輕微的髖關節不穩定，到更嚴重的半脫位甚至完全脫臼。因兒童髖關節異常並不會造成疼痛的感覺，對於有髖關節發育不良家族史、出生時髖關節鬆動、臀位產的新生兒，更須多加注意檢查是否有此問題。