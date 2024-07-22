▲部桃協同推廣「722健康舞」呼籲年輕人定期量血壓。（圖／部桃提供）



記者楊淑媛／桃園報導

量血壓通常被認為是中老年人才需要的習慣，但事實上，年輕人也應該關注血壓問題，養成定期量血壓的好習慣。衛福部桃園醫院結合國民健康署，邀請同仁的小孩大跳安心亞722健康舞，推廣年輕人定期量血壓的概念。

衛福部桃園醫院衛教護理師陳素珍22日指出，台灣高血壓盛行率高達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓。然而，根據國健署調查，20歲以上國人的高血壓自知率僅67.9%，也就是有三成成年人不知道自己患有高血壓。這四大主要障礙影響了血壓管理，包括誤認高血壓只影響老年人、僅在就診或感到不適時才量血壓、無症狀時不定期量血壓以及對血壓計選擇及測量方法認知不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素珍提醒，高血壓初期通常沒有明顯症狀，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況。18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，並牢記「722」原則：「7」表示連續七天量測，「2」指早上起床後及晚上睡覺前各量一次，「2」則是每次量兩遍，取其平均值。

陳素珍建議民眾以「居家血壓」量測取代「診間血壓」量測，並搭配「722」原則，做好血壓管理。正常血壓值應小於120/80mmHg，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，並定期且長期監測血壓值。

參與此次活動的洪佳妤表示，她一直以為自己年輕才18歲，量血壓只是在家裡看阿公量，與自己無關。參加此次推廣活動後，她才了解到年輕人也需要定期量血壓，並很高興能將這些健康資訊告訴同齡朋友們。