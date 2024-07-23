咖啡可以空腹喝？　醫吐「6字看診心得」：有點悶悶脹脹的

▲有些人空腹喝黑咖啡會感覺胃部不舒服，蒼藍鴿認了自己也是。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

咖啡是很多人一早提神的必備飲品，但「可以空腹喝嗎？」台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）拍攝短影音直言，這在醫學界爭論已久的話題，仍沒有一個確定答案，他認為情況因人而異。在他的診間不少人空腹喝咖啡沒事，但也有人一喝就引發胃不舒服，他個人也屬於後者，但在「加了牛奶變拿鐵後」，一切都沒事了。

蒼藍鴿在影片中坦言，咖啡能不能空腹喝「真的要看個人」，而他的親身經歷，空腹喝咖啡胃會有點悶悶脹脹的感覺，但在添加牛奶後就安然無恙，因此他常常「空腹喝拿鐵」。他提到，每個人的胃部狀況的確不一樣，無法一概而論，有些人胃較敏感，空腹喝黑咖啡容易導致胃食道逆流，但有些人又不會。

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蒼藍鴿認為，如果本身空腹喝黑咖啡會胃痛不舒服，「你就學我加個牛奶」或是等到吃完早餐後再喝。

肝膽腸胃科醫師詹宜學曾在粉專指出，適量飲用咖啡，其中有種物質能促進腸胃蠕動、幫助排便，以降低大腸癌發生機率；也有研究顯示，喝咖啡能促進腸道內好菌增加，減少糖尿病、心臟病與癌症的發生。而一旦喝過量，咖啡因會使食道與胃的交接處賁門括約肌鬆弛，進而導致胃食道逆流。若長時間沒注意，甚至恐釀食道病變、癌化。且過量的咖啡因，也可能引起心悸、血壓升高。

▲詹宜學認為，加了牛奶的咖啡，會使腸胃蠕動變慢更不舒服。（示意圖／記者李佳蓉攝）

至於「早上空腹喝咖啡好嗎？拿鐵真的比黑咖啡不傷胃？」詹宜學則說明，空腹喝咖啡會增加胃酸分泌、刺激黏膜，對於本身胃有發炎、潰瘍者，會更不舒服，甚至加劇症狀。而加了牛奶也不會比較好，他說，因為牛奶含有脂肪，會使腸胃蠕動變慢，反而更容易不舒服。

詹宜學建議，對於腸胃不好、胃食道逆流的人，不要空腹喝咖啡，吃一點食物後再喝比較好。若真的需要咖啡因攝取，可以挑選「深烘焙」的咖啡，能減少胃酸分泌，對胃影響較小。他也提醒，建議咖啡因每日攝取量在300毫克以下，若是現煮咖啡，一天最多不超過2杯，而孕婦、孩童、心臟病患者、腸胃虛弱者，應減少咖啡因攝取。