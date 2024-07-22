今大暑！醫曝「最忌吃1類食物」恐中暑　濕熱排不出

▲今為24節氣中的大暑，要小心中暑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（22）日為夏季最後一個節氣「大暑」。中醫師黃千瑞指出，大家一定有過感覺身處一個大蒸籠內，身體濕氣熱氣都散不出去，超不舒服！面對這炎熱節氣，她提醒，要慎防喝冰飲、吃冰品，恐讓毛孔快速收縮、無法排汗，造成體內濕熱無法排出，就容易引發中暑。

崇學馬光中醫診所醫師黃千瑞說明，暑熱耗氣傷津，《內經》指「壯火食氣」，過度炎熱的天氣容易損傷人體陽氣，同時熱逼汗出，出現口乾舌燥、解尿不暢。輕則令人精神不振，重則導致中暑甚至熱衰竭危及生命。她呼籲要減少正午烈日出門或注意防曬；室內環境保持清涼通風，打開窗戶、風扇或開啟空調設備；記得多補充水分預防中暑。

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大暑高溫濕溽，可以選擇清涼解暑的食物以達到節氣養生。黃千瑞表示，中醫的「涼」是指食物屬性，並非溫度高低，就像是綠豆湯或仙草茶，都是夏日隨手可得的飲品，婆婆媽媽們也能煲冬瓜湯慰勞家人。不過脾胃虛寒或敏感體質民眾要注意，建議由醫師根據個人體質辨證論治，決定可否飲用或調整配伍。

▲喝冰飲、冰品會使毛孔快速收縮，使體內濕氣、熱氣無法排出，引發中暑。（示意圖／南投醫院提供）

大暑慎防「因暑貪涼」。黃千瑞說明，涼補並非摸起來或吃起來冰涼的食物，例如剉冰就是NG食物，因天氣炎熱容易出汗，若食用冰飲、冰品，會使皮膚腠理（毛孔）快速收縮，除了無法正常排汗，體內熱氣或濕氣也無法排出，造成所謂的中暑（陰暑）狀況，甚至皮膚搔癢伴隨疹塊或濕疹病灶。另外，脾胃功能也會受影響，會出現腹痛或腹瀉。

除了選擇清暑利濕的食物外，黃千瑞說，可透過刮痧刺激體表經絡，達到促進氣血循環的功效。中暑時利用刮痧讓身體熱氣排出，皮膚會顯現皮下出血或瘀血小點，都是皮膚出痧的反應。不過出痧程度和個人體質、病情程度都有關，千萬不要為了想刮出痧而過度使力，反而造成皮膚發炎感染，且刮痧後要喝溫開水補充水分。

此外，黃千瑞也建議，可以按壓足陽明胃經穴位「足三里」，從外側膝蓋骨下方的凹窩，再往下延伸四橫指處（三吋）。她解釋，有脾胃系統或消化問題都可以多多按摩足三里穴位。