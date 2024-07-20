北醫體系推「在宅急症照護」！91歲長者肺炎獲控制還能下床走

▲北醫體系開始啟動在宅急症照護，雙和醫院已經收案4人，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

長者往返醫院奔波相當辛苦，北醫體系本月率先啟動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，包含北醫附醫、萬芳、雙和已經有8名病患接受照護。其中雙和收治一名91歲長者，因為高血壓、缺血性心臟病及肺炎等多重問題掛急診，患者與家屬跑醫院不堪負荷，透過在宅急症照護，病人肺炎、雙下肢水腫、腹脹、臀部壓傷及營養問題，如今已逐漸康復，還能下床活動。

北醫大指出，「在宅住院」（Hospital at Home）模式讓病人在家中即可接受醫療照護，由醫療團隊到病患住處提供治療，病人無需住院，也能夠延續原有生活。此新型態照護模式不僅減少病患及家屬不必要的住院往返時間，還能讓病人盡早獲得醫療照護，兼顧生活品質。健保署預估，該計畫將惠及超過5000名患者。

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台北醫學大學校長吳麥斯表示，政策一公布，三家附屬醫院立即組成醫護團隊並研擬完善的照護流程。由於北醫附醫、萬芳、雙和的資訊系統今年初已整合，能快速修改符合「在宅住院」需求的系統，加上北醫大24小時、全年無休的顧客服務Call Center經驗豐富，能立即提供服務，並獲病患及家屬的正面肯定。

北醫體系截至7月18日收案8人，分別是雙和醫院4人、萬芳醫院3人，北醫附醫也收案1人，照護團隊包括醫院醫護、家屬、居家醫療及長照團隊。





▲北醫體系率先啟動「在宅急症照護」，讓病患在家中也能接受治療。（圖／北醫提供）

萬芳醫院收治一名83歲長者，因發燒及呼吸道症狀前往急診，診斷為肺炎，他平時行動不便，生病後更加虛弱。經萬芳醫院在宅團隊評估後，符合在宅急症照護試辦計畫的適應症，家屬同意配合視訊及IOT遠端生命徵象監測，並由醫護團隊前往家中訪視、給予抗生素注射及胸腔照護治療。

北醫大指出，目前計畫開放收治三大類對象，包括：居家醫療急症患者、照護機構住民（如長照機構住民）及急診感染輕症且行動不便的民眾。經醫師評估合適後，照護團隊即啟動服務。醫師每日通訊診療確認病人狀況，必要時進行床邊檢測（如抽血、腹部超音波等）及IOT生理量測，並由24小時護理師監控，確保治療品質及安全性。

北醫大表示，這項政策讓醫護人員走出來照護病患，不但能在家中接受治療，更減輕病患及家屬的身心壓力，是一大福音，未來北醫體系的附屬醫院將持續推展，用不同模式提供醫學中心等級的服務。