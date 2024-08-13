全民瘋奧運再現運動熱潮！醫示警：長期摩擦恐讓「灰指甲」上身





▲奧運熱潮引起民眾運動風氣，但有些行為恐怕會引起灰指甲等健康問題。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

2024巴黎奧運登場，再次引爆全台運動熱潮，也想跟著一起動起來！不少運動可能會有踏步、跑步等動作，皮膚專科林祺彬醫師示警，因為長期撞擊、摩擦，很容易讓皮膚或指甲受傷，進一步細菌、黴菌就容易侵入，恐怕陷入灰指甲危機。

灰指甲主要因為黴菌感染指甲造成，台灣氣候潮溼，尤其是梅雨季、颱風期間，由於濕度高再加上夏季高溫，不少人深受灰指甲而困擾。其實在日常生活中就有不少習慣可能不小心讓灰指甲上身，包含共穿拖鞋、共用毛巾、共用指甲剪等，其實都可能造成風險。

如果有運動習慣更要注意！因為潮濕的鞋襪恐怕成為黴菌滋生的溫床，加上長期撞擊、摩擦，很容易讓皮膚或指甲受傷，進一步讓細菌、黴菌就容易侵入。

慢性病患者也要特別注意皮膚和指甲的健康，因為局部免疫、血液循環的關係，可能造成病菌往身上跑，進一步使香港腳惡化或者有灰指甲變嚴重。

▲皮膚專科．交大EMBA林祺彬醫師。

林祺彬醫師指出，灰指甲不容易判斷、不容易治療，有時候看到別人指甲出現變色、變黃、變白甚至指甲掏空，還以為只是影響外觀，其實還有健康問題。如果病況越來越嚴重，細菌會影響到其它部分甚至會發生蜂窩性組織炎，還有截肢問題。

有些人灰指甲可能放著不管想等它自己好，林醫師說「這是錯誤觀念」尋求專業醫師協助、接受治療很重要。灰指甲治療可以分為口服以及外用藥，輕微的灰指甲比較好治療，可以單用專利藥水，選擇Amorolfine成分，如果是一般藥膏恐怕沒有效果，因為無法有效滲透指甲。

嚴重患者一定要吃藥，在手部要治療三個月、腳部則要治療六個月到一年，建議除了口服藥物之外，搭配專利藥水會更有效，另因為指甲甲板結構較厚，外用藥必需依循「銼、擦、塗」三步驟。

林醫師也提醒，運動員特別容易腳部摩擦、反覆撞擊甚至受傷，使用Amorolfine成分且能在指甲形成藥膜的產品，長期有效的抑制黴菌。抗甲癬油劑是一種治療甲癣（灰指甲）的抗真菌藥品。一周只要擦一到二次，藥水會在指甲表面形成防護膜效果長達7天， 持續穩定發揮治療作用更有效率，及早擺脫惱人的灰指甲。因為持久穩定、不易脫落，洗澡、游泳更不用擔心藥膜被沖掉，還能防止黴菌擴散感染，治療自己更保護他人。

▲喜歡運動的人因為長期撞擊、摩擦，很容易讓皮膚或指甲受傷。（圖／達志示意圖）