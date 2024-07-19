不只海鮮！「4蔬菜含高普林」易忽略　醫爆痛風1招沒再發作

▲急性痛風發作太難熬，讓醫師驚喊「吹風都會痛」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「吹風都會痛」的急性痛風，亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文在吃完蟹膏粥後，也親身經歷過。他提醒，除了紅肉、內臟、海鮮及酒精外，蔬菜類的金針菇、香菇、蘆筍及豆芽菜也都屬於高普林食物，卻容易被忽略。痛風人除了多休息、多喝水及避免高普林食物外，他分享自從養成運動習慣後「再也沒有痛風發作過」。

吳凱文醫師在粉專《暖心鐵人‧骨科醫師 吳凱文》透露10年前身材微胖、沒有運動習慣的自己，在吃了傳說中痛風海鮮之一的螃蟹火鍋，最後還將蟹膏加入高湯精華熬成超濃郁的粥，營養又美味，卻也迎來人生中第一次也是唯一一次的急性痛風發作，回憶起當時痛到根本走不回家，也深切體會到教學上說的「（痛風）吹風都會痛」是真的。

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如何緩解急性痛風發作？吳凱文說明，發作時可將腿抬高、避免腫脹，並透過冰敷減輕疼痛，每小時冰敷1次、每次敷15～20分鐘；此外，也可至藥局買非處方消炎止痛藥，例如能百鎮（Naproxen）、布洛芬（Ibuprofen）等。建議要多休息、多喝水，以稀釋並降低尿酸值，水盡量喝到尿液呈現淡淡黃色即可。

▲香菇、金針菇都被點名為高普林食物。（示意圖／視覺中國）

吳凱文也提醒，要避免攝取高普林食物，包括紅肉、內臟、海鮮，酒精又以啤酒的普林最高。其他容易被忽略的食材則有金針菇、香菇、蘆筍、豆芽菜等，因總被認為是菜、很安全而成為盲點。另匯集精華於一身的高湯，像是拉麵、米粉湯、火鍋湯底等都應忌口。

出門在外如果遇到急性痛風發作超折騰，吳凱文分享出門在外／出國必備的急救包，以便緊急時刻能派上用場，建議可帶上常備消炎止痛藥或處方藥秋水仙素（Colchicine）；水瓶，隨時補充水分；冰敷袋；舒適的鞋襪，當發作時真的非常需要舒適穿著；記錄醫病史的醫療卡，以備國外急診之需。

吳凱文坦言，自從養成運動習慣後，即便沒有特別忌口，痛風也沒再發作過了。不過他也提醒，運動習慣的養成應循序漸進，痛風病友千萬不可突然激烈運動，像是衝去跑馬拉松，大量脫水反而會激起痛風發作，要特別小心。