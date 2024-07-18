他下體「長東西」又破皮　竟連發！中菜花、梅毒

▲男性患者同時感染菜花、梅毒。（圖／翻攝「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，一名男性患者同時罹患菜花和梅毒，「不要以為性病只會一次一個，多的是連發！」他提醒，開始有性行為後，建議至少一年一次的性病檢查。

施冠偉17日在臉書說，一名患者來找他說「那邊長東西」，檢查發現是菜花，但又看到另一邊有一個破皮，因此詢問破皮會痛嗎？患者回應，「破皮幾個禮拜一直沒好，不會痛欸，所以我就沒理它了。」

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施冠偉表示，壓了破皮處兩下，觸感就像「在棉被裡壓鈕扣」，因此詢問要不要驗一驗性病，然後得到對方同意；結果回診當天，患者傷口恢復，潰瘍也差不多好了，看了報告結果也罹患梅毒。

患者直呼，「原來性病不一定是只會一次一個，也會同時連續發生呀。」施冠偉回應，「沒有錯！不要以為性病只會一次一個，多的是連發！」他提到，還好上一次已先給藥，加上性病檢測後精準確認，不然不及時治療，後果不堪設想。

▼施冠瑋提醒，性病感染常常是因為不安全的性行為而傳播。（示意圖／記者李佳蓉攝）



施冠瑋解釋，梅毒是全身性慢性傳染病，其症狀非常複雜且多變，通常會在皮膚或黏膜的破損處形成病灶，並迅速擴散至全身，影響到各種器官和組織。

施冠瑋指出，梅毒常見感染症狀為生殖器出現潰瘍（按壓有清澈之滲出液溢出，無痛感），全身皮膚發出豆子大小的疹子（特別是手掌或腳掌），潛伏期約10至90天，通常約3周；梅毒螺旋體可能會在數年至數十年內，侵犯幾乎全身器官和組織，嚴重的會引發癱瘓、精神錯亂與死亡。

至於菜花（尖銳濕疣）部分，施冠瑋說，是人類乳突病毒（HPV）感染，在生殖器部位呈細小粒狀或一團粒狀（很像花椰菜），觸感偏軟，通常長在生殖器及肛門周圍，潛伏期約1-8個月不等，復發率頗高，治療後要定期追蹤，一有復發請立即就醫。

施冠瑋提醒，性病感染常常是因為不安全的性行為而傳播，常見的傳播途徑不外乎陰道、肛門、生殖器與口腔的接觸。

施冠瑋提到，如果懷疑自己感染性病，現在有七合一檢測，檢測項目包含人類乳突病毒（HPV）、梅毒（Syphilis）、披衣菌（Chlamydia）、白色念珠菌（Candida）、陰道鞭毛蟲（Trichomonas）、淋病（Gonorrhea）、生殖器皰疹（Herpes），開始有性行為後，建議至少一年一次的性病檢查。