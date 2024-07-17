「骨刺」麻痛到走不動！北榮微創解決脊椎大手術「傷口僅0.7cm」

▲李先生（右二）做完脊椎狹窄內視鏡減壓手術，終於恢復正常行走。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

70歲的退休台商李先生近年常感雙側下肢麻痛，出現間歇性跛行，走5分鐘就要休息，檢查發現是第四、五結神經狹窄，導致脊髓液循環不順暢，接受微創減壓手術後，傷口僅0.7公分，術後就可下床行走。醫師提醒，李先生的狀況就是俗稱的「骨刺」增生，超過40歲的族群中，盛行率高達28%，一般來說，只要出現走路問題，就要評估手術處置。

在傳統觀念上，脊椎開刀是一件很大的事情，尤其不少長輩都寧願痛也不願手術。李先生說，那時候痛到走路都變得很奇怪，做了很多復健治療都沒有改善，到北榮看完醫生後，醫生說只要做微創手術就可以，當下聽到微創感覺很溫和，不像動刀手術那麼可怕的感覺，做完手術後，覺得兩隻腳走起路來變輕變快。

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台北榮總骨科部脊椎外科林希賢醫師說明，腰椎第四第五節神經狹窄發生原因為骨刺增生，包括腰椎小面關節及連接椎板的黃韌帶肥厚造成，雖然於性別上無統計學差異，但長期腰部承重負擔大的工作就容易造成俗稱骨刺的增生，一般常見的保守治療方法就是復健，包括電療熱敷拉腰等物理治療，但一旦神經空間狹窄超過耐受臨界點，保守治療方法就會失效。

在手術治療方面，傳統手術治療一節段的脊椎狹窄傷口約需要5到6公分，脊突、椎板上的骨頭與肌肉交界處都需要破壞，新手甚至可能傷害到脊椎小面關節，且術後需要引流管排出瘀血，需住院3天以上；而近十年來發展的脊椎微創內視鏡手術，包括椎間盤突出摘除術及脊椎狹窄內視鏡減壓手術等，手術時間可從2到3小時縮短到30分鐘，傷口也可小於1公分。

林希賢指出，脊椎狹窄內視鏡減壓手術的筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，絕大多數不需引流管，病人大多可於隔天或當天出院，神經恢復效果相同，大幅減省醫療資源，目前北榮已施行近500例。

林希賢強調，減壓手術是脊椎外科最基本但也是最重要的手術，因為科技的進步，讓病人可以更輕鬆的接受治療，不用擔心害怕傳統的大傷口及術後組織沾黏的問題，術後可以大幅提升生活品質。