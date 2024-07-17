高血脂年輕人也會有！常見用藥一次看　「燕麥」竟會交互作用

▲台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

心血管疾病是國人第二大死因，高血脂更是其中最重要風險因子，食品藥物管理署今（17）日說明常見4類降血脂用藥，其中使用最大宗的斯他汀（Statins）類藥品，可能會和食物交互作用，包含葡萄柚、紅麴可能會增加肌肉疼痛等藥物副作用機率，另一項要注意的竟然是燕麥，會降低藥品在腸道內的吸收，應該要和藥物間隔至少2~4小時。

食藥署今日召開例行記者會說明降血脂用藥，台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，統計國人每4人有1人高血脂，相當於500萬人處於風險中，但是約有半數以上沒有被診斷，而且其實高血脂問題不分年齡層，連20~30歲的年輕族群也會有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃群耀指出，以心肌梗塞來說，男性發生有2個年齡高峰，分別是40~50歲以及60歲以上，其中如果是40~50歲的心肌梗塞，恐怕20~30歲時就有心血管問題；另女性心肌梗塞高峰則是停經之後，之前應該比較有荷爾蒙保護，但是近期臨床檢查也發現40幾歲女性個案。

▲高血脂影響。（圖／食藥署提供）

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，依據現行國際高血脂治療指引建議，降低血脂除須藉生活習慣調整，包括增加運動、低鈉飲食及戒菸外，必要時仍須使用藥品作為控制血脂手段，常見降血脂口服藥品有以下4大類型：

1.斯他汀（Statins）類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量。這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥。可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。

2.膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用為在小腸吸收膽酸，使肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量。可能且常見副作用主要是腸胃不適、便祕等。

3.纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度。可能且常見副作用主要是腸胃不適及肝功能指數上升等。

4.菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇及三酸甘油脂濃度。可能且常見副作用主要是臉潮紅、紅疹等。

▲常用口服降血脂藥斯他汀（Statins）類藥品可能因食物交互作。（圖／食藥署提供）

其中，斯他汀（Statins）類藥品可能因食物交互作用致嚴重藥品不良反應，劉佳萍表示，主要有3類食品，分別是「葡萄柚」會抑制Statins的代謝使藥品血中濃度增高、「紅麴」與Statins結構相似，這2類可能提高副作用的發生率；至於「燕麥」會降低Statins吸收影響治療效果，而燕麥不是不能吃，而是要間隔2~4小時。

食藥署提醒，當開始服用降血脂藥品後，建議定期回診評估血脂控制情形及服藥狀況，即使膽固醇及三酸甘油脂等血脂數值已達標，亦不要隨意停藥，否則可能造成血中膽固醇上升，增加心血管疾病風險。另外，也應注意服藥後是否發生藥品所致副作用，需要時應及時就醫。