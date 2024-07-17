妹妹有怪味「內褲穿2天」　醫：每天翻開清潔

▲醫師說，台灣的夏天悶熱，一不小心就陰道感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

婦產科醫師張瑜芹表示，覺得妹妹味道怪怪的？可能不是妳沒洗乾淨，而是陰道感染。她提醒得每天換內褲，「不要覺得這個很基本，不用提醒，但真的有女生出門玩，會一件內褲穿2天」；此外，請務必每天翻開陰部，確實清潔大小陰唇及整個「外陰部」。

張瑜芹16日在臉書說，台灣的夏天悶熱，一不小心就陰道感染，很多人跟陰道感染纏鬥幾個月都沒好，就是因為一些日常的小事沒做好，對於陰道來說，最重要的就是菌叢的平衡，若菌叢不平衡就容易感染，或是感染痊癒後反覆發作。她提出4點「簡單卻很重要」的提醒：

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1、每天確實清潔「外陰」

請大家務必每天翻開陰部，確實清潔大小陰唇及整個「外陰部」。

2、每天換內褲

不要覺得這個很基本，不用提醒，但真的有女生出門玩，會一件內褲穿2天；或是沒出門就沒洗澡，於是也沒有換內褲。

3、定期汰換內褲

內褲有黃漬、穿超過6個月就建議汰換，即使天天洗，布料也會因為老舊，而容易殘留細菌、分泌物等等。

4、服用私密處益生菌

私密處益生菌可以促進陰道菌相平衡，促進陰道健康。也順便提醒大家，蔓越莓是改善尿路感染問題，陰道跟尿道不相通，吃對才能幫你改善問題。

張瑜芹也強調，不要灌洗陰道，因陰道原本會有健康的菌叢在裡面，灌洗會破壞菌叢，讓陰道變得脆弱。

張瑜芹表示，這些事情很基本也很簡單，有些人覺得這些基本的事情不需要提醒，但很多因反覆感染來門診的人，都有其中1、2項沒做好，或在症狀減緩後，就沒那麼注重衛生清潔，於是就反覆發作，養成好習慣，妹妹就自然健康無異味啦。