子宮頸癌潛伏期可20年！醫示警初期無症狀：大部分是性行為感染

▲子宮頸癌初期沒有明顯症狀，需要透過篩檢才能發現異常。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

子宮頸癌是女性殺手，初期沒有明顯症狀，不易讓人察覺異狀，只有透過篩檢才有機會發現異常病灶。對此，醫師提醒，大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所引起，潛伏時間長達10至20年，所以包括無性生活和停經者，仍須定期接受子宮頸抹片檢查。

為協助民眾及早發現子宮頸癌，國健署自民國84年開始補助30歲以上婦女定期子宮頸抹片檢查，依據癌症登記資料顯示，子宮頸癌標準化發生率由民國84年每10萬人25人下降至110年每10萬人7人，發生人數由2,136人下降至1,310人，降幅已達7成以上，女性癌症發生率排行由第1名下降至第11名。

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臺大醫院婦產部主治醫師江盈澄指出，大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所引起，雖然多數人會自行痊癒，但少部分持續感染者會引起細胞的惡性病變，再由癌前病變進展為子宮頸癌。

根據國健署癌症登記分析資料顯示，子宮頸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上，第2期個案5年存活率尚達7成以上，但等到第4期才被發現則5年存活率僅2成，可見早期篩檢的重要性。

江盈澄強調，不要因為怕抹片結果異常而不做檢查，若從癌前病變演變成癌症才治療，子宮可能需要切除或接受化療、電療，如果是在癌前病變的階段發現，早期治療與處置相對簡單，大部分只需簡單門診手術及後續追蹤即可恢復健康。

由於子宮頸癌是慢性漸進疾病且潛伏時間長達10至20年，江盈澄提醒，已無性生活或停經者，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，若子宮頸癌篩檢結果為異常，務必要到醫療院所接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及治療。