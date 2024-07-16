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全國近6成民眾曾受數位性暴力　衛福部：非異性戀男受害者比例最高

▲▼政大傳播學院新聞學系副教授方念萱。（圖／記者張乃文攝）

▲衛福部今公布數位／網路性別暴力狀況調查。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部首度於今年完成數位／網路性別暴力相關全國性調查。結果顯示，我國18至74歲民眾曾有6成遭受過數位網路性別暴力，在各樣態中，又以「騷擾」占比最高，依序是羞辱與攻擊、跟蹤或肉搜，而影像性暴力排序第5。被害者年齡中，實際不分年齡的民眾都曾有過受害經歷。另外，性別及性傾向上，以非異性戀男性30.2%的比例最多。

衛福部今（16）日召開記者會，公布我國首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」。根據調查結果顯示，我國18歲至74歲民眾遭受數位／網路性別暴力的1年盛行率為47.4%，終生盛行率為59.4%，也就是說有6成人曾經遭受數位網路性暴力。

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暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲提到，在各類數位／網路性別暴力樣態中，以「騷擾」終生盛行率最高，為48.5%，其次依序為「羞辱與攻擊」26.0%、「跟蹤或肉搜」21.8%、「控制或限制表意」11.7%、「影像性暴力」10.4%等。

王珮玲指出，被害人年齡中，30至39歲終生盛行率71%最高，其次為25至29歲之67.4%、40至49歲之62.9%、20至24歲之61.1%。此外，65至74歲終生盛行率雖為最低，卻也高達43.6%，顯見數位／網路性別暴力被害人是不分年齡的。

王珮玲表示，若以性別及性傾向分析，非異性戀男性終生盛行率30.2%最高，其次依序為非異性戀女性15.2%、異性戀女性9.5%、異性戀男性6.1%。她提到，近來社會所關注的影像性暴力終生盛行率為10.4%，其中，未經同意或遭脅迫被取得影像（含偷拍、竊取、強迫威脅）9.5%、遭威脅散布1.8%、未經同意散布1.9%、換臉0.4%。以被害人年齡來說，30至39歲遭受影像性暴力終生盛行率最高18.1%。

▲▼衛福部公布我國首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」。（圖／衛福部提供）

▲以騷擾的樣態最多。（圖／衛福部提供）

在數位／網路性別暴力被害人受害的數位環境，王珮玲說，即時通訊軟體或社群媒體的70.4%最多，其次為交友軟體25.2%、電玩遊戲10.8%、影音平台10.2%、成人／論壇網站9%。其中求助比例又以「異性戀男性」占比較低，但非異性戀男性受到「同志處境」等枷鎖，求助比例也不高。

政治大學傳播學院新聞學系副教授方念萱提到，調查發現非異性戀男性受到的數位性暴力占比最高，透過深度訪談22位遭遇數位性別暴力受害者，共14位生理女性、8位生理男性，年齡分佈19至60歲間，其中有7位同志受訪者，有5位在高中曾遭遇數位性暴力。樣態包括被同學拍照後改製為迷因、或是他人以攝影機鏡頭是要拍貓等理由，在他人家性交時被偷拍，比例相當高。

方念萱說，另外仇恨言論的部分也不能忽視。她提到，台灣雖已通過同婚，但在2020後的同志校園遭遇調查中，顯示出校園中仍有受到霸凌、嘲謔或是師生同儕對於個人情感表現與發展，有另眼相看的情形，導致同志需在網路摸索。

方念萱表示，受到推波助瀾的文化影響，不少人會有照片被傳或被保存，「是因為你長得好看」。但在數位文化交織與同志歧視中，形成了求助困境的其中因素。

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

關鍵字： 同志 異性戀 數位性暴力 網路性暴力 衛福部

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