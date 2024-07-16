慢性發炎是隱藏殺手！醫授5關鍵：小心肌肉疼痛、性慾減退

文／每日健康

你肯定聽過，「慢性發炎」是引起心血管疾病、癌症、糖尿病等嚴重健康問題的主要原因之一。不像急性發炎那樣顯著，慢性發炎的症狀可能潛伏多年，逐漸侵蝕你的健康。

▲每天都提不起精神，覺得好累。（示意圖 / 每日健康）

高銘鴻醫師在他的臉書專頁《泌尿科 高銘鴻醫師》提出，持續的疲勞、肌肉和關節疼痛、體重急劇變化，以及容易打瞌睡、性慾減退、勃起功能障礙和整體性能力下降，這些常見情況可能是慢性發炎的徵兆。因此，著手改變生活習慣尤為重要：

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1. 精心挑選好食物

抗發炎的關鍵在於「均衡飲食」。多攝取富含抗氧化劑的水果和蔬菜（如藍莓、菠菜）、健康脂肪（如橄欖油和魚油）可以有效中和體內的自由基，減少發炎反應。相反，過量攝取糖和精製碳水化合物會增加發炎風險，應盡量避免。

2. 讓運動變成日常習慣

適量的有氧運動不僅能提升體能，還能有效降低體內發炎的程度。每週進行幾次中等強度的運動，如快步走、慢跑或騎自行車，不僅有益於心血管健康，還能增強免疫系統。

3. 控制體重

內臟脂肪細胞釋放的脂肪酸、激素和細胞因子可能引發體內的發炎反應，增加患上其他慢性疾病的風險。

4. 優質睡眠是關鍵

睡前避免使用手機或電腦，營造一個舒適的睡眠環境，可以透過放鬆音樂和天然精油幫助身體放鬆，更容易入睡。建立規律的睡眠時間，有助於調節生物鐘，改善睡眠質量。

5. 管理壓力，保持心情愉快

慢性壓力對身體無益，學習有效的壓力管理技巧，如冥想、瑜伽和深呼吸練習，可以幫助身體放鬆，保持情緒穩定。



▲高銘鴻醫師授權提供

透過這些小撇步，從生活習慣入手其實並不難！多花一些心思，你可以重新感受到身體的活力。保持健康最重要，戰勝慢性發炎對身體的傷害，因為只有這樣，才能活出光彩。

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