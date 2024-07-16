「3類人」汗臭味超濃！　中醫急勸：少吃重口味食物

▲一到夏天就得面臨汗臭味從四面八方襲來的困擾。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣熱到讓人脾氣暴躁，一離開冷氣房就爆汗！尤其下班時的大眾運輸工具上，總瀰漫著一股難聞汗臭味，忍不住憋氣迴避。該怎麼消除汗臭味？中醫師邵禹豪急勸，避免吃重口味食物，有助減少汗味。並點名本身喜歡吃烤炸辣食物、愛菸酒、肉食主義者等3類人，往往體內濕氣與熱氣蒸騰，每到夏天汗臭會特別嚴重。

中醫師邵禹豪在粉專指出，流汗之所以會散發出陣陣臭味，是因為汗液中的蛋白質與脂肪，被細菌分解產生味道濃烈的氣味分子，特別是毛髮濃密的區域，例如腋下、陰部味道會更加強烈，如果影響到別人，可說是非常尷尬的事。

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▲汗臭人除了避免重口味食物， 也要穿著透氣材質的衣物。（示意圖／達志影像）

邵禹豪說，汗臭也是身體的警訊，暗示體內有代謝的問題，導致無法將熱毒排除，於是蓄積於內。想要消除汗臭味，他建議要避免重口味食物，有助於減少汗味；此外，汗出後要立刻擦乾，防止細菌分解皮脂產生異味，並將衣物改成較為透氣的材質。至於衣服洗完仍充滿臭味，則可用小蘇打進一步處理，或適時地斷捨離。

在中醫治療方面，邵禹豪說，除了清利體內濕熱外，透過「外洗包」，常用藥材例如蒲公英、廣藿香、荷葉、茵陳蒿，以水煮滾數分鐘後，倒入浴缸內泡澡，也可以達到不錯的控制效果。