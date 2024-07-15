科技男心房顫動狂心悸！中風、心衰竭風險增　醫示警5症狀

▲北榮心律不整中心引進最新脈衝場導管消融手術。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

53歲任職於科技業劉先生有心房顫動問題，使用抗心律不整藥物後，仍不時感到心悸，到台北榮總就醫後，進行最新脈衝場導管消融術，才改善狀況。醫師指出，心房顫動是臨床上最常見的心律不整，中風機率是正常人的3到5倍，同時也會增加心臟衰竭風險，常見症狀包括「心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈或無力」，有些患者則是無症狀。

台北榮總心律不整治療暨研究中心羅力瑋主任指出，年紀越大發生心房顫動的機會越高，依流行病學統計，約有1到2%的人患有心房顫動，發作時，心房無法有效收縮，導致血液滯留，這些滯留的血液若形成血塊脫離心臟，可能會引發血栓，因此心房顫動病人的中風機率比正常人高，也會增加心臟衰竭的風險，死亡率是正常人的2倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅力瑋說明，除生活型態調整及預防風險因子，包括高血壓、肥胖、睡眠呼吸中止治療、戒菸、戒酒、運動等方面外，目前治療仍以抗心律不整藥物控制與心導管消融術為主，若病人的心血管合併症較多，特別是年紀較高的病人，傾向採用心律不整藥物控制為主，若病人相對年輕或症狀明顯，抑是合併有心臟功能不佳的情況，則可考慮採用心導管消融術治療。

目前國內常見的心導管消融術主要為射頻輻射燒灼術搭配3D立體定位技術（Radiofrequency Ablation, RFA），或冷凍球囊導管消融術（Cryoballoon Ablation, CBA）。手術成功率方面兩者相仿，長期復發率約25到40%，有些病人可能會在手術後3至6個月內仍有症狀，在某些情況下可能需要進一步治療或再次電燒。

北榮心律不整中心引進最新脈衝場導管消融手術（PFA），利用多個電脈衝點來釋放一系列持續數微秒高振幅電脈衝，因具有心肌組織的選擇性，在治療過程中可避免對周圍的組織造成損傷，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症，如肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等，手術時間也可由3至4小時縮短至1到2小時內，安全性也較高。