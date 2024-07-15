新冠死亡比流感高11倍！變異株LB.1傳播力更強　醫憂年底大爆發

▲黃立民提醒，民眾可在10月接種JN.1疫苗和流感疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠病毒「LB.1」在國際間佔比持續上升，國內感染科權威黃立民指出，LB.1是傳播力更強的新冠變異病毒，再加上年底冬季疫情本來就會升溫，到時國內恐會有一波大疫情。另他也提到，隨著病毒株持續變異，XBB疫苗到時也無法發揮太大作用，疾管署已宣布已選定最新疫苗病毒株JN.1，建議民眾要踴躍接種。

根據疾管署統計，7月2日至8日新增987例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6月25日至7月1日）新增931例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另新增99例死亡病例，較前一周新增64例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。目前國內新冠疫情上升且處流行期，評估疫情將於7月中旬前達高峰。

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黃立民指出，近期除了新冠，還有流感、腸病毒等多種病毒在流行，值得注意的是，「新冠併發重症和死亡比流感嚴重」；他也提出2023年9月到今年3月的統計，新冠併發重症是流感的16.6倍，死亡則是流感的11.9倍。

▲黃立民指出，新冠併發重症和死亡比流感嚴重。（圖／記者趙于婷攝）

而在變異株方面，根據疾管署統計，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為38%及39%，惟近期呈下降趨勢；KP.2占比為23%及24%，LB.1占比為18%及7%，KP.3占比為14%及20%，占比上升。

有關變異株的影響，黃立民說，雖然JN.1是目前世界主流，國內現在也以JN.1佔比最高，其次是KP.2，但新冠病毒仍持續變異，如果是未曾自然感染，只打過XBB.1.5疫苗的，對JN.1的病毒株幾乎是沒有抵抗力的。

為提早因應接下來的新冠疫情，疾管署日前也宣布已選定最新疫苗病毒株JN.1，預計採購550萬劑的莫德納和50萬劑的Novavax，將在10月1日和流感疫苗分兩階段同步開打。黃立民也直言，病毒變異會讓原本的疫苗失效，雖然台灣目前買疫苗沒追上最新的病毒株變化，10月同時接種新冠JN.1和流感疫苗，仍有一定的保護力，建議民眾要踴躍接種。