害口臭還會不舉！醫示警「睡眠呼吸中止症」10大危機

▲醫師提醒，打呼對身體各方面都可能造成影響。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「打呼、肥胖、睡不飽」是睡眠呼吸中止症非常常見的症狀，而睡眠呼吸中止症可能會引發身體10大危機，包括「心、口、耳、鼻、胃、肥、憂、睏、尿、痿」，恐造成心肌梗塞、口臭、蛀牙、憂鬱症、性功能障礙等風險。

新光吳火獅紀念醫院耳鼻喉科徐英碩醫師表示，睡眠呼吸中止症顧名思義即為患者於睡眠中反覆暫時停止呼吸，人一旦停止呼吸必然會發生缺氧的狀況，缺氧後的身體將產生大量自由基、造成體內發炎、廢物代謝不良，引發眾多風險。

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睡眠呼吸中止症在治療上會使用正壓呼吸器，透過加壓空氣打開呼吸道、維持氣道通暢、體內代謝順暢，因顎咽、扁桃腺、舌根、會厭軟骨都可能是堵塞呼吸道、造成睡眠呼吸中止症的元凶，透過睡眠內視鏡檢查了解生理構造更可幫助病患整合出最適治療方式。

徐英碩也特別提醒，患者若有肥胖問題應同時進行適度減重，研究指出，減重7公斤即可減少一半的睡眠呼吸中止症的發生，另睡眠呼吸中止症可能以下10大危機：

心：睡眠期間的缺氧可能導致心肌梗塞和心絞痛。

口：呼吸障礙可導致張口呼吸，進而引起口臭和蛀牙。

耳：耳內細小血管缺氧，要小心暈眩、耳鳴、突發性耳聾。

鼻：鼻塞導致透過口部呼吸，為睡眠呼吸中止症的危險因子。

胃：睡夢中因呼吸道堵塞、胸腔內形成負壓而胃食道逆流。

肥：睡眠品質不佳影響代謝，造成肥胖問題。

憂：睡眠障礙可能影響情緒，嚴重時可能導致憂鬱症。

睏：不良睡眠直接導致日間疲勞和困倦。

尿：因睡眠中斷使大腦無法進入深睡期導致夜尿次數增多。

痿：身體缺氧會影響陰莖海綿體的動脈血流，增加性功能障礙風險。