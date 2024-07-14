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雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2～3顆

水煮蛋,雞蛋,減肥。（圖／Pixabay）

▲營養師建議健康成人每天可吃2～3顆蛋，而水煮蛋是吸收率最高的烹調方式。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近期國內雞蛋生產過剩、蛋價崩盤，而被譽為「全營養食物」的雞蛋，該如何攝取不會過量，又能兼顧營養吸收？營養師劉怡里說明，成年人一天建議食用2～3顆，且最好是全蛋、熟蛋，並激推「水煮蛋」，其吸收率可達99%，遠勝吸收率僅50%的生蛋，相較下不只營養，也更衛生健康。

營養師劉怡里在粉專分享影片，透露在診間最常被問「雞蛋要怎麼吃？要吃多少？」她說明，健康成年人一天建議以2～3顆為主，且要吃全蛋，因蛋黃中含有維生素A、D、E，以及葉黃素、玉米黃素，對於眼睛與身體健康非常有幫助，因此蛋黃也要一起吃。

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雞蛋,生蛋,蛋白,蛋黃。（圖／取自librestock網站）

▲生蛋吸收率較低，且有感染風險。（示意圖／取自librestock網站）

此外，劉怡里也說，有研究發現，不同熟度的雞蛋吸收率不同，如果本身愛吃生蛋，其實吸收率很低，約只有50%；而水煮蛋則最高，吸收率可達到99%；其他的熟蛋，如炒煎蒸蛋、荷包蛋，吸收率大概都在80%。因此她呼籲，要吃蛋仍以熟蛋為主，相對較營養也更衛生健康。她也補充，即使雞蛋再營養，若減重中的人吃太多蛋，一樣會變胖。

對於高膽固醇的患者來說，一天能吃幾顆蛋？營養師李婉萍曾在個人部落格說明，雞蛋中以蛋白質成分居多，因此需檢視飲食中的蛋白質是否足夠，若每天各式營養攝取均衡，那麼吃2顆蛋（水煮蛋最好）不會增加血脂異常的風險；但若經常應酬聚餐者，就不適合吃那麼多了。總而言之，無論是站在保護膽固醇或心血管的角度，「一天一顆蛋都是在安全範圍內」。

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