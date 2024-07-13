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健保再給付46項達文西手術！年砸2.85億逾8千人受惠　最快9月上路

▲▼達文西手術。（圖／長庚醫院提供）

▲達文西手術，資料照。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

達文西機械手臂執行外科手術，有著傷口小、復原時間短等優勢，但是手術費用昂貴是一大經濟負擔。健保署共擬會議通過機械手臂輔助手術擴增給付案，一口氣新增納入46項手術，包含子宮肌瘤、疝氣修補等，民眾自付特材差額就可使用，省下金額從2萬到10萬以上都有；擴增給付最快今年9月可實施，每年受益超過8400人次，健保需挹注2.85億元。

健保署12日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，會中通過「機械手臂輔助手術擴增給付」案，健保署長石崇良受訪表示，達文西手術去年才開放17項納入健保，這次會議再通過46項手術，包含泌尿科4項、消化道25項、胸腔6項、婦科手術7項、心胸外科4項。

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石崇良舉例，涵蓋項目包含子宮切除、子宮肌瘤、婦癌切除、胃全切除、胃繞道手術、膽囊切除、膽管結石、疝氣修補等都通過，實際清單將另行公布，而支付費用範圍廣，從2萬多元到超過10萬元的手術都有。

石崇良表示，通過共擬會之後，還要經過預告等行政程序，最快應該在今年9月可以上路，實施後民眾只要自付特材差額就可使用，估計健保一年要挹注2.85億，受益人數超過8400人次。

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關鍵字： 健保給付 健保署 達文西手術 微創手術

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