55歲以上女性「每週勞動逾310分鐘」恐損健康　國衛院研究揭原因

▲做家務示意圖。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

運動有益健康，但中老年人勞動量過高恐怕反而有害。國衛院研究55歲以上族群發現，女性若從事農務或照顧孩子等家務，每週勞動超過310分鐘，反會造成失能餘命增加。

國家衛生研究院自2008年起，於全台共7間合作醫院，針對5663名中年齡55歲以上中老年人，進行健康因子及健康老化長期研究調查，評估其健康狀況、生活型態、身體活動及飲食的問卷，並於2013至2020年間對所有研究參與個案進行第2次評估。

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這項研究調查了每名個案運動與勞動種類、時間長度與頻率，及呼吸狀態的改變，每人可各填5種運動與勞動，研究團隊再回顧文獻，摘出各項運動與勞動的「代謝當量」，以互相比較。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員莊淑鈞接受中央社記者專訪表示，這項研究以巴氏量表及工具性日常生活活動量表、死亡率等指標，利用模型算出個案從健康至失能、失能恢復健康、健康至死亡以及失能至死亡4個狀態轉變的機率，最後以模擬方式，估算族群健康餘命及失能餘命。

莊淑鈞指出，研究結果發現，不論男性或女性，運動量較高的族群，健康餘命也會隨之增加；不過，在勞動量部分，雖然健康餘命與失能餘命在不同勞動量的男性皆類似，在女性中卻是另一番光景。

▲照顧小孩示意圖。（圖／視覺中國CFP）

研究發現，低勞動量的女性失能餘命約為2.88年，低於無勞動女性的5.24年，但是高勞動量女性的失能餘命又有4.01年，有反升情況；團隊回推發現，這個分水嶺，約為從事中度勞動達每週310分鐘以上，且勞動量多於此的女性，大多是從事農務，其次為家務。

研究結果為何男女有別，莊淑鈞推測，男性勞動量最高的年紀，是在35至54歲間，因此調查時勞動量已相對減少；但女性因傳統社會期望要承擔家庭照顧責任，例如照顧配偶、孫子女、父母公婆，以至於中老年後勞動量可能不減反增，勞動量最高年齡段落在55至74歲間。

莊淑鈞說，世界衛生組織建議的運動量為每週150分鐘中度活動；希望藉此提醒，老年人在運動或勞動的時候，要注意時間與強度，以免對身體造成傷害。