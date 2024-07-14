夏天反而感冒！　中醫揭3類人小心：有症狀水果要忌口

▲中醫師表示，中醫觀點夏天感冒可能與流汗後吹到涼風有關。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者張乃文／台北報導

一般聽到感冒，大多認為是冬天才有的，但中醫師提醒，夏天也容易感冒，因為冷氣和電扇的涼風，在中醫觀點認為是「風邪」，若戶外流汗，濕的頭髮和身體吹到涼風，尤其是頭和頸部，吹久就容易感冒；其中有3類人可能要留意。除了不要讓冷氣風對著身體吹，如有感冒或咳嗽症狀，冷飲、冰品和水果都要忌口。

中醫師李琪提到，冷氣和電扇的涼風在中醫屬於風邪、寒邪。她說，夏天穿著較清涼，戶外流汗後，濕濕的頭髮和身體吹到涼風，「等於直接邀請風寒之邪進入身體」也就是對著頭部或頸部吹久了，會容易感冒。

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李琪指出，夏天必備的冰飲及冰品，可能讓「肺」產生痰飲、降低抵禦風寒之邪的能力。除了容易導致感冒、鼻子過敏，也會讓咳嗽和卡痰的感覺揮之不去。她建議，夏天睡覺或流汗後，不要讓冷氣和電扇的風吹到身體，且進冷氣房要可披上薄外套，因流汗而濕掉的衣服也要及時更換。

李琪說，冷飲、冰品建議減少攝取，若有痰、咳嗽或感冒症狀，冷飲、冰品和水果要絕對忌口。

中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科副教授廖先胤認為，夏天感冒則是與生活習慣有關，若要說相對容易感冒的族群，包括手腳冰冷、平時大便軟散等，吹冷氣時容易打噴嚏、咳嗽或脖子緊緊的感覺，也和肺腑的冷有關，不同部位會有不一樣的虛寒表現。