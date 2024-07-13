寶寶很熱6大徵兆！「摸2核心處」秒知冷熱　醫：別摸手腳

▲寶寶很熱的6大徵兆，爸媽一定要知道。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你一定聽過「有一種冷，叫OO覺得冷！」即使在熱到爆的夏季裡，仍有家長擔心孩子冷到而包得密不通風。小兒科醫師傑登指出，寶寶確實怕冷，但大約只在剛出生的頭幾天，一般健康寶寶在適應外界環境後，若還照著一開始不開冷氣、全身包緊緊，很容易就會過熱發疹或引起熱衰竭。他因應現況分享寶寶其實很熱的「6大徵兆」，提醒爸媽留意。

別讓寶寶熱昏頭，傑登醫師分享家長們必知寶寶很熱的「6大徵兆」：

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​1.出汗過多

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通常出汗是在額頭、頸部和背部，如果連手腳也出汗，常代表超熱。

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2.皮膚發紅

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臉頰容易觀察到泛紅的現象。

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3.身上起熱疹

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在頸部或背後，會出現摸起來一粒一粒粗粗的紅疹，也常在洗完太熱的水後出現。

4.煩躁不安

熱除了不舒服外，還會讓皮膚發癢，寶寶常會因此易怒、不安、哭鬧不止。

5.食慾下降

當寶寶過熱時可能會拒絕進食或喝奶。

6.​異常安靜乖巧

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當寶寶一直睡，不哭不鬧也不起來討吃的時候，要小心可能已經熱昏動不了了。

▲想辨別寶寶冷熱，要摸脖子和背後。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

該如何辨別寶寶現在「是冷還是熱」？傑登醫師分享正確做法，必須摸脖子或背後較準確，而不是摸手腳，因寶寶四肢循環差，手腳本來就是偏涼的，當手腳很熱常常代表已經太熱了。若要採取客觀一點的做法，他說也可用體溫計量測，一旦發現體溫介於37.5～37.9°C之間，也很常是已經太熱的表現。

有網友好奇上述的判斷方法是否有年齡限制，「到幾歲以後就不適用了？」「會開始出現手腳冰冷就是真的冰冷？」對此，傑登醫師則回覆，此方法適用於1～2歲的孩童身上，若孩子年紀再大一點「就直接問吧」。

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室