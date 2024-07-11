南港鵝肉店「廚房噁況」曝！11人吃2款肉中毒就醫　衛生局揪5缺失

▲衛生局稽查鵝肉周廚房地板不潔。（圖／衛生局提供）



記者趙于婷／台北報導

多位民眾在南港「鵝肉周」的Google評論上留言指用餐後出現腹瀉、胃痛、高燒等情形，台北市衛生局今表示，前往餐廳稽查時，有採集2件廚師手部檢體及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體，預計2周完成檢驗。另衛生局也公布稽查衛生狀況不佳以及民眾食用的餐點內容，其中「煙燻鵝肉、鹹水鵝肉」為共同食用品項。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，7月6日下午陸續接獲桃園市及新北市衛生局通報及民眾陳情，7月5日食用南港鵝肉店午餐後，陸續發生噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，衛生局立即啟動調查。

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經查就醫民眾食用餐點包含「糖醋排骨、菜脯蛋、客家小炒、麻婆豆腐、豆干炒肉絲、蔥爆牛肉、蒜泥白肉、煙燻鵝肉、鹹水鵝肉」，其中「煙燻鵝肉、鹹水鵝肉」為共同食用品項，另當日前往稽查，現場已無7月5日剩餘或嫌疑食品檢體，爰採集2件廚師手部檢體及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體，預計2周完成檢驗。

▲多位民眾到南港鵝肉周餐廳用餐後，出現腹瀉等不適。（圖／翻攝鵝肉周粉專）

在稽查方面，查有「未提供2位工作人員體檢報告；廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔；工作人員未戴工作帽；醬料罐及醬料台不潔；食材未墊高擺放」等5大項衛生缺失，已要求在7月8日前完成改善。

▲廚房檯面不潔。

▲廚房瓦斯爐不潔。

林冠蓁說，根據統計，至7月8日中午12時止累計就醫11人，因此已經立即通知該業者停業，並要求提出改善措施，等待業者申請復業後，經本局審查通過、複查合格、從業人員完成衛生講習始准復業。

▲廚房地板不潔。