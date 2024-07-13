經痛20年！她「戒吃乳製品」竟奇蹟好了　中醫曝1種人真的有效

▲女網友一到生理期就痛到上吐下瀉，最後實測抓出兇手是牛奶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

經痛的苦不少女生都經歷過！一名女網友自曝經痛20年，輕則無法動彈，大多痛到上吐下瀉，一見血就得立刻吞止痛藥。而她自從開始減肥「戒吃乳製品」，月經來竟奇蹟地一點也不痛了。該篇文章引發熱議，也吸引一票網友實測。針對「乳製品對經痛的影響」，中醫師認為，若本身為濕熱體質者，在戒掉乳製品後確實能改善經痛。

女網友在Dcard上分享「經痛20年，終於找到經痛的元兇！」她透露自高二起開始劇烈經痛，月經前3天就像熬過災難，每個月都害怕大姨媽來訪，一見血就得立刻吞止痛藥，「但長期吃止痛藥已經導致我的胃爛掉，動不動就胃痛，但又不得不吃止痛藥。」更無奈的是，她的經痛找不到原因，沒有囊腫等婦科問題。

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原PO說，已嘗試過各種宣稱能緩解經痛的坊間偏方，如中藥調理、戒冰飲、經前一週熱敷、月見草油等等，笑稱「大概只差懷孕沒試過了」。直到去年她因減肥開始飲食管理，最關鍵一點「停止食用任何乳製品」，那個月她每天狂喝大冰美式，但月經來竟奇蹟似地一點都不痛，一開始也懷疑是飲食清淡或有多喝水的緣故，但經過幾個月測試，「我確定了導致我經痛的元兇竟然是牛奶！」

▲原PO從月經來前7天開始禁吃各類乳製品，包括牛奶、起司。（示意圖／Pexels）

對此，臺中榮總婦產科醫師謝筱芸接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，目前婦產科醫師對於「食物對經痛的影響」還沒有共識，不過大部分認為鈣和鎂可能對經痛有些微幫助，2010年一項針對127名女大生所做的研究顯示「牛奶對經痛有幫助」。因此她認為，可能只是個案，目前尚無太多理論基礎可以支持。

明華馬光中醫診所醫師魏子善受訪時則說明，在中醫裡痛經有分多種證型，包含氣滯血瘀、寒濕凝滯、氣血虛弱和濕熱蘊結，雖然並未有古籍提到「食用乳製品會造成痛經」的記載，但是乳製品屬於肥甘厚味，食用過多容易造成脾胃負擔、影響水液代謝的功能，一旦水液代謝功能異常就會出現與水、濕、痰、飲有關的疾病。

魏子善指出，「濕」包括多餘的水分及應該代謝掉卻沒有代謝的物質。如果女生本身屬於熱性體質加上濕氣，就易導致濕熱蘊結，會出現平日或月經前的分泌物量較多、顏色偏黃、質地黏稠並帶有異味，經前小腹疼痛拒按（指疼痛部位因按壓而增痛）、具灼熱感，月經來時少腹（小腹）痛疼痛加劇，經血色黯紅、質稠有血塊等症狀。

魏子善認為，當上述體質的女性戒除乳製品（肥甘厚味）後，確實會減少體內濕熱，進而改善痛經的問題。

▲有網友認為，有沒有「規律運動」也是影響經痛的因子。（示意圖／視覺中國）

在女網友PO文分享「經痛元兇是牛奶」後，也勾起一堆經痛苦主的好奇心並一一仿效，不少人一試驚呼，「我也是！我是因為皮膚戒奶、戒糖後真的不太會痛了！然後皮膚也好很多」、「我這次戒牛奶一個月，經期前一週還一直在喝酒，原本以為會痛爆，結果這次來就只有下腹悶悶的！完全不像之前一樣會痛到要吃止痛藥」。

不過也有網友認為經痛和喝牛奶無關，有沒有運動才是關鍵，也掀起討論，「我很愛喝牛奶，但以前體育班、校隊的時候生理期還吃剉冰都不會痛。自從沒在運動後都痛得要死，前陣子恢復每天運動30分鐘又不會痛，後面懶惰了又開始痛」、「我也是！大量運動真的不會痛！沒運動就開始經痛」、「我也是運動就不會痛！沒運動會痛歪」。