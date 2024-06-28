女神林襄、霖霖公開電眼秘技　黃大謙：SMILE Pro 10秒改變視界！

▲大學眼科SMILE Pro術後恢復快 吸引美瞳愛好者喜愛(左至右為學霸網紅黃大謙、新莊大學眼科陳威霖院長、啦啦隊員林襄、新南大學眼科洪國磯主任、啦啦隊員李芷霖(霖霖)。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

許多名人、網紅陸續分享近視雷射經驗，帶動近視雷射討論度升溫，大學眼科特別於6/26（三）舉辦記者會，邀請到超人氣啦啦隊女神林襄、李芷霖（霖霖）以及學霸網紅黃大謙分享他們接受新一代SMILE Pro全飛秒近視雷射療程的體驗，理科腦的黃大謙更大讚10秒就能完成近視雷射手術相當安全，而林襄也由醫師確認過可繼續配戴美瞳放大片，維持鏡頭前美美狀態而相當滿意。

▲陳威霖醫師表示SMILE Pro僅在角膜表面留下微創切口，大幅縮短角膜修復期。

SMILE Pro 單眼雷射10秒 精準搞定近視、快速恢復

新一代SMILE Pro全飛秒近視雷射有多厲害？12年前自己也做過老花近視雷射的新莊大學眼科陳威霖院長說明：「SMILE Pro單眼雷射時間只需10秒，簡單來說，就是快、準、傷口小！大幅提高近視者的意願及療程配合度，並縮短術後的恢復期。」陳威霖醫師指出，SMILE Pro採全飛秒雷射，可穿透角膜表面，並精準作用於角膜基質層，手術只會在角膜表面留下微創截口，所以能更好的保留角膜完整度及穩定性。

同樣也有接受過近視雷射手術的新南大學眼科洪國磯主任補充說明，SMILE Pro屬於微創手術，僅需在角膜表皮製造約0.2公分的極小切口，減少角膜神經損傷，大大減少了乾澀的機會，所以能更好的保留角膜完整度及穩定性，因此術後患者可以繼續配戴美瞳片，滿足愛美人士的需求。洪國磯觀察到許多人覺得雷射後帶美瞳片會有異物感，其實是因為術後的角膜弧度變得更平緩一些，只要多試幾家廠牌找到適合自己的美瞳放大片即可。

▲洪國磯醫師分享SMILE Pro術後角膜弧度較平緩應多嘗試選擇適合自己的美瞳放大片。

術後復原大公開！林襄、霖霖美瞳片照戴 黃大謙視線超清晰

工作滿檔的天菜正妹林襄分享：「當初考量術後還是想繼續戴美瞳放大片，所以選擇SMILE Pro近視雷射療程，做完手術回家睡一覺醒來，視力變得超級清晰，到現在一年多了幾乎沒有發生過乾眼情況，而且可以自由選擇戴或不戴美瞳放大片，鏡頭前一樣漂漂亮亮，很開心」。

林襄小師妹、同樣是啦啦隊員的李芷霖(霖霖)也笑說：「前一天緊張到睡不著，想不到過程超快的～還沒反應過來手術就結束了！」她分享術後保養比想像中簡單，對生活工作沒什麼影響，「醫生評估我術後保養很好，大概2個禮拜我就開始戴美瞳放大片了，完全不影響工作，讓身邊很多人看了都想+1」。

學霸網紅黃大謙分享當初發現戴日拋費用太高而且戴一整天眼睛乾到不行，理科腦的他在術前做了很多功課：「原本很擔心最近地震頻繁，手術時萬一遇到地震或不小心眨眼怎麼辦？結果SMILE Pro雷射一隻眼睛只要10秒就做完了」，而且儀器又有晃動偵測斷電功能，療程又快又精準，將手術變因降至最低，讓他更有安全感，視力已經迅速回復到1.2的黃大謙忍不住大讚：「現在視力變得超好，跟之前的生活簡直是兩個世界，真的是很划算的投資」。

▲學霸網紅黃大謙、啦啦隊員林襄、啦啦隊員李芷霖(霖霖)分享大學眼科SMILE Pro術後心得。

醫籲：維持良好視力仍應建立正確用眼習慣

微創近視雷射詢問度夯，新一代「SMILE Pro全飛秒近視雷射」源自德國的SMILE微創技術，10秒內即可完成單眼雷射，降低患者恐懼、提升配合度，這項技術已領先全球超過10年，目前全球近千萬眼認證，比起傳統雷射快速、精準、安全性也提高，許多醫護及家人也都陸續接受近視雷射矯正手術。提醒有興趣的民眾，先做好術前評估，洪國磯醫師強調，術後也要遵守醫師囑咐配合追蹤，並定期回診追蹤，平時也別忘了維持良好的用眼習慣，每30分鐘休息5-10分鐘，讓眼睛獲得適當休息，才能順利擺脫眼鏡的束縛，享受清晰新視界。

▲啦啦隊員林襄、啦啦隊員李芷霖(霖霖)分享大學眼科SMILE Pro術後還是可以正常化眼妝、戴美瞳片的便利性。

▲學霸網紅黃大謙現場分享如何理性腦選10秒雷射心得。