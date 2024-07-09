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「這次還是沒吃藥…」三高嬤看診狂道歉　醫列4惡習：我心很累

▲▼醫院,醫療,健康,量血壓,掛號,門診,看診,慢性病,老人,長照,輪椅。（圖／記者徐斌慎攝）

▲阿嬤患有三高卻不吃藥、不回診，消極的求診心態讓醫師心好累。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

醫護人員在臨床上時常得應付各類疑難雜症的患者，心臟內科醫師陳冠任曾碰到一名患有三高的70歲阿姨，每每告知她抽血檢驗報告越來越異常，對方卻總是帶著歉意並有禮貌地說，「我這次還是沒有吃藥。」但讓醫師無奈的是，患者三高不願吃藥、胸悶不做檢查，抽血回診常常忘記，胃痛轉診也不去，讓他大喊心好累。

收治個案的新光醫院心臟內科醫師陳冠任在臉書指出，該名阿姨三高纏身，時常胸悶、胃痛，回診時得知抽血報告異常，卻總是頻頻道歉，透露自己還是沒吃藥，「我怕藥吃多不好，我這次回去會努力用飲食運動控制。」他聽完失落地說，前幾年還會花時間慢慢衛教患者，漸漸地發現似乎一點用處都沒有，只是拖到後面看診的人的時間，「並且讓我心很累而已」。

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陳冠任坦言，近幾年在面對對自身病況態度消極、配合度低的患者，開始學習速戰速決模式，於診斷時把風險說清楚講明白，願意吃藥者就開藥，願意回診即安排預約，不願意就是個人自由意志的選擇，只要在病歷記載詳細保護好自己，以防醫療糾紛就好。

陳冠任說，在轉換心態後，現在的他學會一樣很有禮貌地回覆患者，「好，那就這樣囉。3個月要不要回診、要不要抽血妳自己決定就好，謝謝。來下一位。」3分鐘就能搞定。他也有感而發地說，「看診其實也是一種醫師的修煉啊！」

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關鍵字： 胸悶 胃痛 吃藥 三高 心臟內科醫師陳冠任 抽血 醫病關係 醫藥新聞

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