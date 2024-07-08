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博愛座更名「優先席」認定可修法！衛福部7月底送行政院

▲博愛座（示意圖／ETtoday資料照）

▲博愛座更名優先席，衛福部7月底送行政院審議。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前預告要把「博愛座」修正為「優先席」，適用對象為「有實際需要者」，衛福部今表示，預告期7天已經到了，蒐集意見後，認定是可以修法，預計7月底前送行政院，會進一步跨部會研商執行細節。

衛福部社家署6/28預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案。內容說明，因應需求族群日漸增加，彰顯其重要性，並應優先禮讓給有需要者乘坐精神，爰參考英國、法國及日本，均有設置類似我國「博愛座」， 供身心障礙、行動不便、孕婦和老人優先乘坐，其用語為優先席（Priority seats），研擬將適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者。

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衛福部社會及家庭署副署長張美美今受訪時表示，預告期間有部分民眾在公共政策網路參與平台提出不同建議，包括要明訂有實際需求者、標明「勿強行要求讓位」或是直接廢除博愛座等，民眾意見都會提供給主管機關參考，不過相關修法作業還需要內部行政作業，目前預計7月底前會送到行政院，等待送立法院修法。

另外，也有民眾提議把博愛座更名為「公益座」或「禮讓座」或分為「老人座」、「孕病座」，甚至直接廢除，到提案附議量皆未達5000人。張美美強調，修正部分是參考其他國家都是使用「優先席」，因此在法律名稱上也討論為將博愛座更為「優先席」，適用對象是希望可以給實際有需要的人，但不管是什麼名稱，之後也會和交通部一同宣導，提升公民素養。

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