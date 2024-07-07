馬桶有血！工程師當痔瘡「半年就過世了」　醫嘆：整圈幾乎都腫瘤

▲男子血便就醫後確診大腸癌，短短半年就不幸離世。（圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，大腸癌曾連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，然而「糞便有血」的症狀卻常被當作痔瘡。一名37歲工程師時常解出血便，每次上廁所驚見馬桶裡有血滴，以為是痔瘡但擦藥都沒好，半年後一檢查，大腸鏡才從肛門口督進去沒幾公分「幾乎整片都是腫瘤」嚇壞醫師，切片確診罹患大腸癌，且已擴散至腹腔，很遺憾地在半年後就過世了。

腸胃科醫師蕭敦仁近日在《健康晚點名》節目中分享曾收治一名37歲的電子業工程師，已經血便一段時間了，每次上完大號馬桶裡都留有血滴，他焦慮地急問廠護（勞工健康服務護理人員），對方熱心解釋「大部分是痔瘡」，詢問要不要先以藥膏治療看看，但詭異的是怎麼擦都擦不好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭敦仁說，時間一過就是半年，男子後來終於來照大腸鏡，怎料才一進去肛門口沒幾公分，「幾乎整片都是腫瘤癌症，一切片果然是大腸癌。」隨後緊急將他轉介至醫院進一步治療，很可惜地癌細胞已擴散到整個腹腔都是，外科醫師開完刀又關上，無能為力，患者在半年後就過世了。

▲糞便有血千萬別以為只是痔瘡，醫師示警別心存僥倖。（示意圖／Pixabay）

「看到血便千萬不要以為是痔瘡！」蕭敦仁示警。他以該名男子的大腸鏡照為例，從肛門進去不到5公分，即可見一整圈幾乎3/4都是腫瘤，一切片果然是大腸癌。他也提醒，雖說糞便潛血大部分都是痔瘡，「（但）萬一不是呢？」要國人不要抱持僥倖的心態，應謹慎一點即時照大腸鏡，很快就能揪出病灶。

蕭敦仁說明，大腸癌分為零期、第一期至四期，雖然零期、一期的存活率非常高，可惜的是當下幾乎是沒有症狀的，一旦出現排便習慣改變，或是不規則腹痛、便秘、無緣無故貧血「通常都比較後期了」，再次呼籲不要等到有症狀才檢查。

蕭敦仁列出有7大症狀，恐是大腸癌已上身：

－排便習慣改變

－不規則腹痛

－經常腹脹便秘

－不明原因貧血

－大便中有血、有黏液

－體重減輕

－排便排不乾淨

蕭敦仁也補充，國健署補助50歲以上至未滿75歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，假如糞便潛血呈現陽性，需立刻照大腸鏡，「千萬不要以為『沒症狀幹嘛去做？』這是錯誤的，本來檢查就是在沒有症狀時趕緊檢查，當有問題趕快把早期病灶抓出來，不要等到有這些症狀才去做，通常比較晚了。」