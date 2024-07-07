「食人菌」口沫及接觸傳染！嚴重3成死亡率　醫：戴口罩常洗手

▲感染科何愉懷醫師呼籲民眾一定要勤洗手，落實手部衛生，並且隨身備好口罩，落實防疫才能好好的享受愉快的假期。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假來臨，許多民眾在規劃旅遊觀光行程時，最討厭的就是突發的疾病來打擾。偏偏除了換季時常見的感冒之外，新冠肺炎個案數量也逐漸上升，加上近日台灣民眾最愛去的日本，又傳出「食人菌」2024年已破千例的疫情，造成許多民眾的擔心。花蓮慈濟醫院感染科何愉懷醫師表示，食人菌其實就是A型鏈球菌，包含新冠、流感與食人菌在內，許多疾病都是經由飛沫與接觸等途徑來傳染，所以，戴好口罩、常洗手就能有效預防。

A型鏈球菌是一種常見的細菌，因為傷口感染後，常會出現組織壞死僵硬的情況，外觀看起來就像被細菌吃了一大塊，所以，有人稱之為食人菌。何愉懷醫師表示，感染A型鏈球菌之後，常會發生咽喉炎、扁桃腺炎，還有一些皮膚軟組織的發炎，少部分的人會出現風濕性關節炎或風濕性心臟病等問題，而感染A型鏈球菌嚴重時會引起休克、器官衰竭，甚至是死亡的危險，其中如果引發毒性休克症候群（Streptococcal Toxic Shock Syndrome,簡稱STSS ）的時候，預估有超過三成的死亡率。

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「經過適當的治療，A型鏈球菌感染的治癒率還是很高的。」何愉懷醫師表示，目前針對A型鏈球菌的治療，主要以抗生素為主，臨床上使用盤尼西林或頭孢子素的治療效果都很好，所以，請大家不用太擔心。前陣子一位59歲的女性因為下腹部疼痛就醫，後來因為休克被轉至花蓮慈院，後續在醫療團隊的細心照護下，病況穩定後順利出院。

何愉懷醫師表示，其實A型鏈球菌是很常見的細菌，以花蓮慈院為例，每年平均個案數大約20至30例，2024年上半年則是收治8例。而在疾病管制署監控下，台灣目前沒有出現A型鏈球菌感染案例特別增加的現象，所以，大家不用太過於恐慌，因為「食人菌」這個別名很恐怖，就自己嚇自己。

比起嚇人的A型鏈球菌，何愉懷醫師提醒大家，臨床上發現，近日的新冠、流感、腸病毒與腺病毒感染人數不停累積，而且本來換季時就是流感的好發季節，尤其是在暑期出遊時，難免會吃吃喝喝，還會接觸到許多人群，所以，請大家一定要勤洗手，落實手部衛生，並且隨身備好口罩，在搭乘大眾交通工具時、人多的地方或者自己出現咳嗽、流鼻水症狀時，佩戴好口罩，保護自己也保護周遭的人。

防疫工作做得好，暑假出遊沒煩惱，何愉懷醫師說，落實防疫維持身體健康，才能好好的享受愉快的假期。