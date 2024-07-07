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夏天美白喝「3飲品」！ 中醫師激推1款茶：還能延緩皮膚老化

▲▼防曬。（示意圖／CFP）

▲想要美白，除了防曬要做好，中醫師推薦可喝3種茶飲，還能幫助延緩皮膚老化。（示意圖／取自CFP）

文／常春月刊

夏天來啦！不少人已經迫不及待出去旅遊、去海邊戲水，尤其穿泳裝是個展現平時努力鍛鍊身材的大好機會，但是如果沒有做好防曬的話，回去很有可能會直接「黑一階」！

多喝水加強代謝　排除黑色素

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中醫診所吳東霖中醫師分享，美白就是要減少黑色素的累積，除了防曬減少黑色素的產生外，還要努力排除已形成的黑色素。而多喝水、多運動都可以促進身體循環、代謝，幫助黑色素及體內的廢物排除。

維持皮膚亮白　常喝3美白茶飲

此外，也推薦平日可以喝的美白茶飲：

1、木耳蛋白飲：將口感滑順的蛋白加入白木耳
是幫助皮膚美白、養顏美容很好的飲料。

2、檸檬水：在水中加入幾片檸檬
檸檬有豐富的維生素C，有很好的美白效果。

3、玫瑰花綠茶
玫瑰花有很好的抗氧化的效果；而綠茶這種未發酵的茶含有很多能抗氧化的兒茶素，對於美白、延緩皮膚老化的效果也很好。

 

延伸閱讀：
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關鍵字： 美白 夏天 曬黑 防曬 綠茶 檸檬水 常春月刊

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