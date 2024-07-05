「金十字胃腸藥」下月漲10%！藥品連漲　安素一箱逼近2千元

▲藥師沈采穎透露金十字、張國周等胃散價格喊漲，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藥品再喊漲！開業藥師透露，知名胃散「金十字胃腸藥」下月起漲價，漲幅最高達到10%；同樣知名品牌的「張國周強胃散」、「斯斯感冒膠囊」也傳出要漲。營養補充品安素本月起因為更新配方也提高價格，一箱要價逼近2千元。

成藥、指示藥接連漲價，上月才傳出普拿疼止痛藥本月起調漲，現在連知名胃散、感冒膠囊也要喊漲。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，「金十字胃腸藥」已經確定8月1日起漲價8%~10%，原本一罐價格約130元至150元，預期會貴個10元至15元。

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此外，藥師圈也掌握到「張國周強胃散」將跟進，另「斯斯感冒膠囊」也會同步於8月漲價。沈采穎說，根據過去經驗，這兩家藥廠漲價通常不會先公布，都是直接以新價格販售，預期也會漲8%~10%。分析國內胃散產品，以張國周銷量最高，可以達到5成，金十字銷量則占2~3成，屬於前兩大產品。

知名營養補給品安素則在本月已經漲價，沈采穎表示，業者以改配方為由，每瓶增加100塊錢，原本一箱價格約在1700~1800元，現在一口氣會提高到接近2000元。

沈采穎分析，這波漲價分析仍然是國內物價上漲影響。而胃散等藥品仍有其它類似成分替代品可選擇，另也提醒，如果本身有胃潰瘍、胃食道逆流者，並不適合使用胃散。