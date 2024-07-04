新冠夏季高峰「估150萬人感染」　學者：8到9月恐再流行一波

▲台大公衛學院教授陳秀熙預測，這波台灣夏季流行新冠總感染人數約150萬人。（圖／資料照）



文／中央社

COVID-19疫情又起，台大公衛學院教授陳秀熙昨（3日）預測，這波台灣夏季流行，包括輕症、無症狀感染者在內，總感染人數約150萬人；若病毒變異株LB.1占比持續升，8、9月恐再一波流行。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入第6波Omicron病毒流行期，衛生福利部疾病管制署近4週監測變異株統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為47%及38%；KP.2的占比略升，各為20%及25%。

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疾管署2日表示，全球主要流行變異株中，近期LB.1快速增加，其在本土病例與境外移入各占14%及9%。台灣於5月中旬首次檢出1例本土LB.1病例，隨後逐週上升，上週共檢出6例，在整體變異株監測病例數中占14%。

陳秀熙昨天帶領研究團隊，透過「健康智慧生活圈線上直播」分析台灣夏季新冠肺炎KP.2/KP.3流行及推估。利用國外經驗與研究進行科學推估，推論KP.2/KP.3的有效再生數在3到4之間，也就是1人可傳染給3至4人。

陳秀熙認為，台灣自6月1日起，KP.2/KP.3疫情開始上升，預估於7月初疫情達高峰，從高峰預測、推論有效再生數等科學數據分析，這波台灣夏季流行含輕症、無症狀感染者，總感染人數約有150萬人。

他提醒，此波疫情在各地發展無顯著差異，但北北基感染率相對高，代表都會區密集交流會加速病毒散播，且50至64歲、65歲以上等2大族群的致死率均上升，最近一週65歲以上死亡率更是50至64歲的20倍，年長者及脆弱族群應多加小心。

陳秀熙強調，台灣民眾可以戴口罩、打疫苗等方式加強防疫措施，若有症狀就使用快篩並就醫；台灣的疫情趨勢大約落後歐美1個半月到2個月，目前歐美正流行新型變種病毒LB.1，需要密切觀察LB.1是否會繼續傳入台灣，恐在8月到9月間引發新一波的疫情。